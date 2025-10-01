Жилой комплекс включает студии и апартаменты с 1-3 спальнями, балконами с вертикальным садом, функциональными пространствами и качественной отделкой. Планировками предусмотрена кухня, объединенная со столовой-гостиной, спальни и ванная комната. Все лоты оснащены системой «умный дом», которая позволяет удаленно управлять светом, шторами и бытовой техникой. Жителям доступен широкий спектр услуг и удобств: бассейны, водопады, зоны отдыха и барбекю, детские площадки, площадки для йоги, специальные комнаты отдыха, оздоровительный клуб с тренажерным залом, спортивные корты, настольный теннис, SPA-салон, паркинг, консьерж-сервис и охрана 24/7. В пешей доступности торговый центр Circle Mall JVC и гипермаркет Nesto. За 20 минут можно дойти до школы JSS International School, чуть дальше находятся дельфинарий Dolphin Bay и океанариум The Lost Chambers Aquarium. В 10-20 минутах находятся известные районы с их развитой инфраструктурой: Palm Jumeirah, Emirates Hills, Dubai Sports City, Downtown Dubai и Business Bay. Развитая транспортная сеть Район JVC расположен на пересечении основных автомагистралей Al Khail Rd и Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволит быстро добраться до знаменитых локаций Дубая. В 30-35 минутах от комплекса находятся международные аэропорты Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport. Живите в окружении природы В 13 минутах на автомобиле расположена ключевая достопримечательность Дубая – сад Miracle Garden. Парк цветов уникален в первую очередь тем, что располагается на территории мертвой пустыни, вдали от береговой части эмирата. Особенность комплекса – экологичность В проекте используются только современные технологии, которые позволяют снизить негативное воздействие на окружающую среду и повысить комфорт каждого жителя MAIMOON Gardens. Система очистки воздуха, снижения энергопотребления до 30% и выброса углекислого газа, технология управления отходами и очистки воды значительно выделяют комплекс на фоне других проектов. Надежный застройщик Fakhruddin Properties – компания, которая с 2003 года предлагает комплексные решения в сфере недвижимости. Застройщик активно развивается в ОАЭ, Уганде и Великобритании. Компания сосредоточена на реализации проектов с использованием современных тенденций и систем в сфере экологии.

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