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MAG 777

Champions Tower 4, Hub Golf View Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 3
1 / 3
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
MAG Property Development
Площадь
от 42 м² до 128 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 779 000 AEDот 14 646 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков2.8 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
42 – 69
779 000 – 1 171 000
16 969 – 18 377
1 спальня
68 – 89
1 282 000 – 1 628 000
18 153 – 18 745
2 спальни
128
1 883 000 – 1 895 000
14 646 – 14 739

Описание

Премиальный жилой комплекс в Dubai Sports City. В клубном доме MAG 777 гармонично сочетаются современная архитектура и продуманная функциональность. Его изысканный дизайн и роскошные интерьеры создают уникальную атмосферу комфорта и благополучия. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в нейтральных пастельных тонах. Благодаря панорамным окнам и балконам дом всегда будет наполнен естественным освещением. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, infinity-бассейн, spa-зона, сауна, терраса для барбекю. Преимущества расположения Проект имеет выезд на крупное шоссе Hessa Street, по которому за 10 минут можно добраться до Jumeirah Golf Estates, за 15 минут – до Global Village, за 16 минут – до Emirates Mall и Dubai Marina. Дорога до Palm Jumeirah займет 20 минут, до Burj Khalifa – 25 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах.

Локация

На карте
Champions Tower 4, Hub Golf View Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Спортс Сити

Дубай
Dubai Sports City (DSC) – это динамичный и современный район, посвященный активному и здоровому образу жизни. Здесь расположены спортивные сооружения мирового класса, спортивные площадки, а также зеленые парки с велосипедными и беговыми дорожками. Район отличает развитая социальная инфраструктура, поэтому сообщество идеально подойдет для молодежи и семей с детьми.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт84 м
Средняя школа400 м
Магазин450 м
Медицинский центр650 м
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Зона барбекю
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