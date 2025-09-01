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MAG 330

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Wadi Al Safa 4
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикMAG Property Development
Площадьот 73 м² до 140 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена1 081 000 AED
от 1 081 000 AED
от 13 565 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%108 100 AED
При оформлении договора
4%43240 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%324 300 AED
При передаче
10%108 100 AED
После передачи
50%540 500 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2025
Этажность23
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 081 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа1 км

Описание

Новая башня высотой 23 этажа в сообществе City of Arabia, который является частью крупного района Dubailand. Живите вблизи главных достопримечательностей Дубая и наслаждайтесь удобствами международного уровня не выходя из дома. В проекте представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Каждый лот отличается продуманной планировкой, высококачественной отделкой и просторными помещениями.

Жителям доступны удобства международного уровня: бассейн, зоны для занятий йогой, места для отдыха, спортивные и детские площадки, современный тренажерный зал, ухоженные парки для прогулок с семьей. До центра города Downtown Dubai можно добраться за 20 минут на автомобиле. Развитая транспортная сеть City of Arabia находится на одной из основных автомагистралей Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволяет быстро добраться до любой точки города. В пределах 30 минут от дома находится международный аэропорт Дубая. Вблизи достопримечательностей В пешей доступности находится тематический парк IMG Worlds of Adventure с аттракционами по мотивам комиксов Marvel и мультфильмов Cartoon Network. Также недалеко от дома расположена международная ярмарка Global Village и знаменитый небоскреб Burj Khalifa. Качественная отделка Апартаменты сдаются полностью готовыми к заселению. Ванные комнаты оснащены сантехникой, кухни оборудованы бытовой техникой, в комнатах – встроенные гардеробные. Надежный застройщик MAG Property Development – компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2003 года. При работе над проектами застройщик придерживается высоких стандартов качества, принципов открытости и добросовестности.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
73 - 99
1 081 000 - 1 451 000
14 578 - 15 278
2 спальни
109 - 140
1 526 000 - 1 987 000
13 565 - 14 127

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Wadi Al Safa 4