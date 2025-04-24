Каталог
Lyvia by Palace

Lyvia by Palace

North Gateway, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 70 м² до 300 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 539 142 $от 6 119 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При сдаче объекта
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность50
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Таунхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
70
539 142
7 687
2 спальни
106
795 098
7 481
3 спальни
169
1 121 851
6 631

Описание

Воплощение элегантности и энергии мегаполиса в престижном районе. Lyvia by Palace — брендовый проект в Green Gate. Комплекс предлагает апартаменты с 1–3 спальнями и таунхаусы — идеальный выбор для ценителей премиального образа жизни в окружении парков и современной инфраструктуры. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в теплых нейтральных оттенках с использованием натуральных материалов, мрамора и светлого дерева. — На территории расположены infinity-бассейн, водные аттракционы, сад, зоны для барбекю и пикников, тренажерный зал, пространство для йоги, корты для падел-тенниса, террасы с ландшафтным дизайном, детская площадка, бутики и рестораны. — Обслуживание от отельного бренда Palace Hotels + Resorts включает персонализированный сервис и внимание к деталям. Резиденты получают доступ к управлению недвижимостью и консьерж-услугам мирового уровня. Преимущества расположения Жилая башня расположена в комьюнити Green Gate в Dubai Creek Harbour, который известен как динамичный квартал с набережными и пляжем Creek Beach. Путь до заповедника Ras Al Khor и Creek Harbour Public Viewing Deck продлится 5–7 минут. Добраться до Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Mall и Marhaba Mall можно за 10–12 минут. Дорога до City Centre Mirdif, Al Meydan Bridge, Jumeirah Beach, Dubai Marina и Palm Jumeirah займет 20–25 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах.

Локация

На карте
North Gateway, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Крик Харбор (Dubai Creek Harbour)

Дубай
Инновационный и развивающийся район представляет смешанную застройку. Dubai Creek Harbour насыщен многоэтажными жилыми комплексами, деловыми зданиями, уютными виллами с садами и видами на бухту или гольф-поле. Основная философия комьюнити – это бережное экологичное отношение с помощью современных технологий.
Подробнее

Транспортная доступность

Море2 км
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
Подробнее

