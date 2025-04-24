Описание

Воплощение элегантности и энергии мегаполиса в престижном районе. Lyvia by Palace — брендовый проект в Green Gate. Комплекс предлагает апартаменты с 1–3 спальнями и таунхаусы — идеальный выбор для ценителей премиального образа жизни в окружении парков и современной инфраструктуры. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в теплых нейтральных оттенках с использованием натуральных материалов, мрамора и светлого дерева. — На территории расположены infinity-бассейн, водные аттракционы, сад, зоны для барбекю и пикников, тренажерный зал, пространство для йоги, корты для падел-тенниса, террасы с ландшафтным дизайном, детская площадка, бутики и рестораны. — Обслуживание от отельного бренда Palace Hotels + Resorts включает персонализированный сервис и внимание к деталям. Резиденты получают доступ к управлению недвижимостью и консьерж-услугам мирового уровня. Преимущества расположения Жилая башня расположена в комьюнити Green Gate в Dubai Creek Harbour, который известен как динамичный квартал с набережными и пляжем Creek Beach. Путь до заповедника Ras Al Khor и Creek Harbour Public Viewing Deck продлится 5–7 минут. Добраться до Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Mall и Marhaba Mall можно за 10–12 минут. Дорога до City Centre Mirdif, Al Meydan Bridge, Jumeirah Beach, Dubai Marina и Palm Jumeirah займет 20–25 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах.