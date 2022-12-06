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Luxor Tower

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Mayar Boulevard, 15/1
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 15
Визуализация
ЗастройщикImtiaz Developments
Площадьот 37 м² до 37 м²
Количество спален1
Стартовая цена701 627 AED
от 701 627 AED
от 18 720 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%140 325 AED
При оформлении договора
4%28065 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%280 651 AED
При передаче
40%280 651 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2026
Этажность35
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Спутниковое ТВЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 701 627 AED
БалконЕсть
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт110 м
Средняя школа1 км
Магазин230 м
Медицинский центр7 км

Описание

Современная башня с сервисом 5-звездочного отеля выступает маяком изысканности, призванным изменить восприятие роскоши. Окунитесь в мир живописных парков JVC и наслаждайтесь видами на окружающие достопримечательности. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. При создании дизайн-проекта апартаментов архитекторам удалось объединить минимализм, функциональность и элегантность.

Инфраструктура сообщества гарантирует высокий уровень комфорта: небесный сад, бассейн на крыше, сауна, тренажерный зал с современным оборудованием, зона барбекю, места для отдыха, кинотеатр, клубный зал, игровая площадка и детский бассейн. Бизнесмены оценят бизнес-центр, а фрилансеры — встроенный офис для работы на дому. В пределах 5 минут на автомобиле находятся магазины Cart Supermarket JVC и Good Day Market, аптека Aster Pharmacy 175, рестораны Goose Island Tap House и Trattoria by Cinque, колледж Grand Heights. Развитая транспортная доступность Жилой комплекс удачно расположен вблизи улицы Al Khail Road, что позволит быстро добраться до знаковых достопримечательностей города. Автобусная остановка JVC, Season Community Autumn находится в 10 минутах ходьбы. Дорога до Dubai International Airport займет не более 30 минут. Живите в окружении природы В окружении находятся ухоженные парки JVT Community Park, Novelia Village, JVC District 16, JVC District 10 Park, сад чудес и сад бабочек Dubai Butterfly Garden. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Качественная отделка Все лоты оснащены фирменным оборудованием GROHE, бытовую технику BOSCH, технологию умного дома Alexa, 65-дюймовый телевизор от Samsung, итальянскую плитку от Fondovalle и сантехнику от ISVEA. Надежный застройщик Imtiaz Developments – компания в сфере недвижимости и девелопмента с полным спектром услуг, которая активно развивается с 2004 года. За этот период девелопер реализовал более 2000 жилых единиц.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
37 - 37
701 627 - 701 627
18 720 - 18 720

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Mayar Boulevard, 15/1