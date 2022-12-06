Luxor Tower

Инфраструктура сообщества гарантирует высокий уровень комфорта: небесный сад, бассейн на крыше, сауна, тренажерный зал с современным оборудованием, зона барбекю, места для отдыха, кинотеатр, клубный зал, игровая площадка и детский бассейн. Бизнесмены оценят бизнес-центр, а фрилансеры — встроенный офис для работы на дому. В пределах 5 минут на автомобиле находятся магазины Cart Supermarket JVC и Good Day Market, аптека Aster Pharmacy 175, рестораны Goose Island Tap House и Trattoria by Cinque, колледж Grand Heights. Развитая транспортная доступность Жилой комплекс удачно расположен вблизи улицы Al Khail Road, что позволит быстро добраться до знаковых достопримечательностей города. Автобусная остановка JVC, Season Community Autumn находится в 10 минутах ходьбы. Дорога до Dubai International Airport займет не более 30 минут. Живите в окружении природы В окружении находятся ухоженные парки JVT Community Park, Novelia Village, JVC District 16, JVC District 10 Park, сад чудес и сад бабочек Dubai Butterfly Garden. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Качественная отделка Все лоты оснащены фирменным оборудованием GROHE, бытовую технику BOSCH, технологию умного дома Alexa, 65-дюймовый телевизор от Samsung, итальянскую плитку от Fondovalle и сантехнику от ISVEA. Надежный застройщик Imtiaz Developments – компания в сфере недвижимости и девелопмента с полным спектром услуг, которая активно развивается с 2004 года. За этот период девелопер реализовал более 2000 жилых единиц.

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