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Liv Residence

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, 291/1
Автобусная остановка
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикLIV Real Estate Development
Площадьот 137 м² до 137 м²
Количество спален2
Стартовая цена3 299 548 AED
от 3 299 548 AED
от 24 030 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%329 955 AED
При оформлении договора
4%131982 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%1 319 819 AED
После передачи
50%1 649 774 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2020
Этажность28
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 3 299 548 AED
Стадии строительстваСуществующий

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Скоростные лифты
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
  • Салон красоты
  • Мужская парикмахерская
Территория
  • Сад
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт400 м
Магазин61 м
Метро1 км
Море550 м

Описание

Современный проект на берегу моря в престижном районе Dubai Marina. Наслаждайтесь захватывающими видами на Персидский залив, знаменитый остров Palm Jumeirah, пляж JBR, отель Atlantis и колесо обозрения.

В жилом комплексе представлены студии, апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаусы. Все лоты со встроенными шкафами, оборудованными санузлами, функциональным кухонным гарнитуром и мебелью. Некоторые апартаменты сдаются с отдельной ванной для персонала. В пентхаусах предусмотрена кладовая, прачечная, семейная и дамская комнаты. На территории комплекса доступны: фитнес-клуб, пейзажный бассейн, детские площадки, сад, зона барбекю, лаунж-зона, рестораны, магазины, парная и сауна. В пешей доступности находятся супермаркеты Safestway Supermarket и Freshmart supermarket, салон красоты Beauty By Kamila, аптека LIFE Pharmacy – Diamond 3, оздоровительный центр The Platform Studios – Boutique Fitness Hub. Отсюда открывается легкий доступ к деловым районам, развлекательным зонам и достопримечательностям: остров Palm Jumeirah, башня Burj Al Arab и променад The Walk JBR находятся в пределах 15 минут от комплекса. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. Рядом находятся трамвайные и автобусные остановки, а также станции метро Sobha Realty и DMCС. За 30 минут можно доехать до международного аэропорта Al Maktoum International Airport. Близость к пляжу В 10 минутах ходьбы расположен пляж JBR Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание широким песчаным берегом и продуманной инфраструктурой. Качественная отделка Светлые помещения апартаментов не оставят равнодушными ценителей роскоши. В отделке использовали натуральное дерево, кварцевые столешницы и текстурированная керамогранитная плитка. Дизайн интерьера лобби выполнен по проекту студии MWM. Здесь ощущается спокойствие и благополучие, характерное для 5-звездочного отеля. Надежный застройщик LIV Developers – застройщик международного уровня, который реализует проекты по миру: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Стамбул и Дубай. На рынке Дубая девелопер выбирает исключительно экономически привлекательные районы, среди которых Palm Jumeirah, Perl Jumeirah, Downtown Dubai, Business Bay, Emirate Hills и Jebel Ali.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
137 - 137
3 299 548 - 3 299 548
24 030 - 24 030

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, 291/1