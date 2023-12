Liv Residence

В жилом комплексе представлены студии, апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаусы. Все лоты со встроенными шкафами, оборудованными санузлами, функциональным кухонным гарнитуром и мебелью. Некоторые апартаменты сдаются с отдельной ванной для персонала. В пентхаусах предусмотрена кладовая, прачечная, семейная и дамская комнаты. На территории комплекса доступны: фитнес-клуб, пейзажный бассейн, детские площадки, сад, зона барбекю, лаунж-зона, рестораны, магазины, парная и сауна. В пешей доступности находятся супермаркеты Safestway Supermarket и Freshmart supermarket, салон красоты Beauty By Kamila, аптека LIFE Pharmacy – Diamond 3, оздоровительный центр The Platform Studios – Boutique Fitness Hub. Отсюда открывается легкий доступ к деловым районам, развлекательным зонам и достопримечательностям: остров Palm Jumeirah, башня Burj Al Arab и променад The Walk JBR находятся в пределах 15 минут от комплекса. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. Рядом находятся трамвайные и автобусные остановки, а также станции метро Sobha Realty и DMCС. За 30 минут можно доехать до международного аэропорта Al Maktoum International Airport. Близость к пляжу В 10 минутах ходьбы расположен пляж JBR Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание широким песчаным берегом и продуманной инфраструктурой. Качественная отделка Светлые помещения апартаментов не оставят равнодушными ценителей роскоши. В отделке использовали натуральное дерево, кварцевые столешницы и текстурированная керамогранитная плитка. Дизайн интерьера лобби выполнен по проекту студии MWM. Здесь ощущается спокойствие и благополучие, характерное для 5-звездочного отеля. Надежный застройщик LIV Developers – застройщик международного уровня, который реализует проекты по миру: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Стамбул и Дубай. На рынке Дубая девелопер выбирает исключительно экономически привлекательные районы, среди которых Palm Jumeirah, Perl Jumeirah, Downtown Dubai, Business Bay, Emirate Hills и Jebel Ali.

