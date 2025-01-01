Описание

Стеклянная башня на первой береговой линии. LIV Oceanside — бутиковый комплекс с собственной мариной на Dubai Islands, который создан для ценителей роскоши и спокойного образа жизни. Плавные изгибы фасадов, панорамные виды на Персидский залив и просторные террасы создают уникальную атмосферу курортного отдыха в непосредственной близости от мегаполиса. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в фирменном стиле: поверхности из натурального камня и кварца, паркет из благородных пород дерева, трехметровые окна от пола до потолка и шкафы с европейской фурнитурой. Премиальная техника от Miele и немецкая сантехника Axor и Villeroy & Boch. — Wellness-инфраструктура мирового уровня включает тренажерный зал, пространство для йоги, паровые и финские сауны, кислородную камеру, кабинет красной светотерапии, джакузи, бассейн, соковый бар, лаунж-зону, дзен-сады, библиотеку, конференц-зал, подкаст-студию и кинотеатр. — Прямой доступ к марине для яхт, до пляжа можно дойти за 2 минуты. В шаговой доступности находятся парковые зоны, велосипедные дорожки и променад с ресторанами и магазинами. Трансфер доставляет резидентов до полей для гольфа. Преимущества расположения Проект расположен в престижном комьюнити Dubai Islands с удобным выездом на мост Infinity Bridge. Путь до Waterfront Market, Al Mamzar, Rashid Yachts & Marina, Dubai Cruise Terminal, Dubai Maritime City, Pearl Jumeirah, J1 Beach Restaurants & Beach Clubs, Dubai Healthcare City, Bulgari Resort, Four Seasons Hotel Jumeirah, Mandarin Oriental Jumeirah, Dubai International Financial Centre и World Trade Centre займет от 5 до 15 минут. Добраться до центральных районов Downtown Dubai, Business Bay и Dubai Mall можно за 18 минут, а до архитектурной достопримечательности Dubai Frame — за 20 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport продлится 20 минут.