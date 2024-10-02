Lina by Azizi

Описание

Новый стандарт городской жизни в Downtown Jebel Ali. Стратегическое расположение жилого комплекса Lina рядом с JAFZA и крупнейшим портом региона открывает доступ к центрам торговли и бизнеса мирового уровня. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка качественными материалами. - В распоряжении резидентов просторные парковочные места. - Комплекс находится под круглосуточной охраной. - Инфраструктура комплекса включает: раздельные тренажерные залы для мужчин и женщин, детскую игровую комнату, бассейн, зону отдыха, кинотеатр, многоцелевое помещение для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с развитой транспортной сетью вблизи шоссе Sheikh Zayed Road. За 3 минуты можно добраться до станции метро Life Pharmacy, за 8 минут — до торгового центра Ibn Battuta Mall, за 12 минут — до районов Dubai Marina и JBR, за 15 минут — до выставочного центра Expo City и района JLT. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 25 минут.