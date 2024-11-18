Le Blanc by Imtiaz

Описание

Силуэт будущего на горизонте Dubailand. Le Blanc — современный проект, предлагающий полностью меблированные, готовые к заселению апартаменты. Он создан для семей и молодых специалистов, которые ценят продуманную инфраструктуру и динамичное комьюнити. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в приглушенной нейтральной палитре с использованием полированного металла, мрамора, стекла, дерева и натурального камня. Панорамное остекление от пола до потолка наполняет пространство естественным светом, а текстурированные поверхности добавляют глубину открытым гостиным. — Каждая резиденция оснащена кухонной техникой Bosch, системой «Умный дом» на базе Alexa, сантехникой BagnoDesign и Geberit. Атмосферное освещение и премиальные материалы отделки создают неповторимую атмосферу тихой роскоши. — На территории расположены infinity-бассейн, тренажерный зал, детская игровая площадка, клубный дом, зоны для барбекю и отдыха и открытый кинотеатр. Преимущества расположения Башня находится в центральной части Dubailand с прямым выездом на три магистрали: Dubai – Al Ain Road, Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Путь до Global Village, Silicon Oasis, Zayed University, Silicon Central Mall, Fakeeh University Hospital и Academic City займет 5–15 минут. Дорога до Downtown Dubai, Dubai Mall, Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Safari Park продлится 20 минут. Dubai Marina и Palm Jumeirah расположены в 35 минутах от комплекса. Ближайший аэропорт — Dubai International Airport, добраться до него можно за 20 минут.