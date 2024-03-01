Lancaster by Confident Group

Описание

Расположенный в живописном районе Liwan, новый жилой комплекс Confident Lancaster гармонирует с окружающей природой, предлагая элегантный стиль и высокий уровень комфорта. Проект Lancaster предоставляет необходимые условия для тихой жизни в атмосфере пригорода с легким доступом к городской инфраструктуре. Архитекторы учли все для удобства жителей чтобы обеспечить качественный уровень жизни, который становится редкостью в современном мегаполисе. Ключевые особенности проекта Инфраструктура комплекса включает в себя ряд современных удобств, такие как: крытая парковка, infinity-бассейн, сауна, спортивный зал, комната для игр, кинотеатр, пространство для медитаций, зона барбекю, открытый взрослый и детский бассейны, игровая площадка. Комплекс оборудован системой кондиционирования Carrier с интеллектуальным управлением, которая совместима с Amazon Alexa и Google Home. Современные технологии предоставляют возможность без усилий регулировать климат в помещениях, гарантируя оптимальные условия проживания в течение всего года. Апартаменты оснащены системой «умный дом», бытовой техникой Samsung, сантехникой Bagnodesign UK. В отделке помещений используются натуральные материалы — мрамор и дерево. Инфраструктура района Район Liwan в крупном комьюнити DubaiLand представляет собой место для тех, кто ценит размеренный образ жизни, но не хочет терять связь с динамичным центром Дубая.. В округе расположены школы GEMS Wellington Academy, Indian International School и Kent College Dubai, Торговый Центр Silicon Central и множество магазинов, кафе и ресторанов. В пешей доступности находятся парки Liwan Playground и Silicon Towers Park. Преимущества расположения Квартал с жилым комплексом расположен на пересечении Mohammed Bin Zayed Road (E311) и Dubai — Al Ain Road (E66). Благодаря наличию выезда на основные магистрали, жителям открывается легкий доступ к основным районам города, включая Business Bay, Downtown Dubai, Dubai Creek Harbour и Dubai Festival City. Например, за 20-30 минут можно доехать до международного аэропорта Дубая или небоскреба Burj Khalifa. Дорога до ярмарки Global Village займет 15 минут.