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Lancaster by Confident Group

86, 3rd Street, Queue Point - Liwan, Wadi Al Safa 2, Wadi Al Safa, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 10
Визуализация
ЗастройщикConfident Group
Площадьот 71 м² до 137 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена699 885 AED
от 699 885 AED
от 9 797 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
20%139977 AED
+
4%27995 AED
При передаче
80%559 908 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2024
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 699 885 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Комната для игры в теннис
  • Бильярдная комната
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Кинотеатр
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Средняя школа1 км
Магазин200 м
Аэропорт21 км

Описание

Расположенный в живописном районе Liwan, новый жилой комплекс Confident Lancaster гармонирует с окружающей природой, предлагая элегантный стиль и высокий уровень комфорта. Проект Lancaster предоставляет необходимые условия для тихой жизни в атмосфере пригорода с легким доступом к городской инфраструктуре. Архитекторы учли все для удобства жителей чтобы обеспечить качественный уровень жизни, который становится редкостью в современном мегаполисе. Ключевые особенности проекта Инфраструктура комплекса включает в себя ряд современных удобств, такие как: крытая парковка, infinity-бассейн, сауна, спортивный зал, комната для игр, кинотеатр, пространство для медитаций, зона барбекю, открытый взрослый и детский бассейны, игровая площадка. Комплекс оборудован системой кондиционирования Carrier с интеллектуальным управлением, которая совместима с Amazon Alexa и Google Home. Современные технологии предоставляют возможность без усилий регулировать климат в помещениях, гарантируя оптимальные условия проживания в течение всего года. Апартаменты оснащены системой «умный дом», бытовой техникой Samsung, сантехникой Bagnodesign UK. В отделке помещений используются натуральные материалы — мрамор и дерево. Инфраструктура района Район Liwan в крупном комьюнити DubaiLand представляет собой место для тех, кто ценит размеренный образ жизни, но не хочет терять связь с динамичным центром Дубая.. В округе расположены школы GEMS Wellington Academy, Indian International School и Kent College Dubai, Торговый Центр Silicon Central и множество магазинов, кафе и ресторанов. В пешей доступности находятся парки Liwan Playground и Silicon Towers Park. Преимущества расположения Квартал с жилым комплексом расположен на пересечении Mohammed Bin Zayed Road (E311) и Dubai — Al Ain Road (E66). Благодаря наличию выезда на основные магистрали, жителям открывается легкий доступ к основным районам города, включая Business Bay, Downtown Dubai, Dubai Creek Harbour и Dubai Festival City. Например, за 20-30 минут можно доехать до международного аэропорта Дубая или небоскреба Burj Khalifa. Дорога до ярмарки Global Village займет 15 минут.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
71 - 85
699 885 - 1 067 280
9 797 - 12 537
2 спальни
116 - 137
1 255 830 - 1 815 021
10 772 - 13 186

Инфраструктура

86, 3rd Street, Queue Point - Liwan, Wadi Al Safa 2, Wadi Al Safa, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates