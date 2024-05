Lana on the Park by Nshama

Описание

Великолепный зеленый оазис в центре жаркого Дубая. Lana on the Park – настоящая «жемчужина», расположенная в самом сердце района Town Square (Dubailand). Комьюнити отличается обилием зелени и предлагает оптимальные условия для спокойного и гармоничного образа жизни. Ключевые особенности – Дизайн комплекса выдержан в классических тонах. Панорамные окна, просторные лоджии откроют удивительный вид на город и парк и наполнят комнаты естественным светом. – Доступны лаконичные апартаменты с 1-3 спальнями, а также дуплексы с 3 спальнями. В интерьерных решениях используются высококачественные материалы. – На территории комплекса располагается большой бассейн, современный фитнес-клуб, детские площадки и зоны барбекю. Инфраструктура района Town Square окружен многочисленными беговыми и велосипедными дорожками. В шаговой доступности все для удобства жителя мегаполиса: супермаркеты Carrefour, Geant Express, рестораны Curb Side, The Good Hood Kitchen, салон красоты Crazy Cut и аптека Aster Pharmacy. До школы Ranches Primary School 15 минут на автомобиле. Преимущества расположения Удобное стратегическое местоположение и непосредственный доступ скоростным трассам AL Qudra Road и Emirates Road позволят оперативно и с комфортом добраться до главных достопримечательностей. Доехать до Dubai Mall можно за 29 минут. Дорога до Burj Al Arab займет 24 минуты, до Dubai Hills Mall – 20 минут. Dubai International Airport находится в 28 минутах от комплекса.