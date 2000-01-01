Каталог
О сервисеБлог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
Главная - Жилые комплексы - Lana on the Park by Nshama

Lana on the Park by Nshama

Rawda 1, Rawda Parkview, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 8
1 / 8
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Nshama
Площадь
от 74 м² до 90 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 825 888 AEDот 11 152 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%82 589 AED
При оформлении договора
4%33 036 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%412 944 AED
При передаче
40%330 355 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность12
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
74
825 888
11 152
2 спальни
90
1 250 888
13 945

Описание

Великолепный зеленый оазис в центре жаркого Дубая. Lana on the Park – настоящая «жемчужина», расположенная в самом сердце района Town Square (Dubailand). Комьюнити отличается обилием зелени и предлагает оптимальные условия для спокойного и гармоничного образа жизни. Ключевые особенности – Дизайн комплекса выдержан в классических тонах. Панорамные окна, просторные лоджии откроют удивительный вид на город и парк и наполнят комнаты естественным светом. – Доступны лаконичные апартаменты с 1-3 спальнями, а также дуплексы с 3 спальнями. В интерьерных решениях используются высококачественные материалы. – На территории комплекса располагается большой бассейн, современный фитнес-клуб, детские площадки и зоны барбекю. Инфраструктура района Town Square окружен многочисленными беговыми и велосипедными дорожками. В шаговой доступности все для удобства жителя мегаполиса: супермаркеты Carrefour, Geant Express, рестораны Curb Side, The Good Hood Kitchen, салон красоты Crazy Cut и аптека Aster Pharmacy. До школы Ranches Primary School 15 минут на автомобиле. Преимущества расположения Удобное стратегическое местоположение и непосредственный доступ скоростным трассам AL Qudra Road и Emirates Road позволят оперативно и с комфортом добраться до главных достопримечательностей. Доехать до Dubai Mall можно за 29 минут. Дорога до Burj Al Arab займет 24 минуты, до Dubai Hills Mall – 20 минут. Dubai International Airport находится в 28 минутах от комплекса.

Инфраструктура

На карте
Rawda 1, Rawda Parkview, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа8 км
Магазин1 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Парк на территории
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю