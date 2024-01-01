Каталог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяЖилые комплексыLa Mazzoni by The Luxe

La Mazzoni by The Luxe

Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 7
1 / 7
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
The Luxe Developers
Площадь
от 78 м² до 162 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 2 000 000 AEDот 25 326 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность16
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
78
2 000 000
25 326
2 спальни
111
3 200 000
28 705
3 спальни
162
5 000 000
30 754
Брошюра проекта

Описание

Премиальный жилой комплекс на острове Al Marjan в Рас-эль-Хайме. Плавные линии в архитектуре здания La Mazzoni вдохновлены изяществом морских волн и прибрежным ветром. Современный дизайн интерьеров гармонично сочетается с традиционными веяниями и предлагает идеальный баланс роскоши и комфорта. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с отделкой в нейтральных светлых тонах, панорамными окнами, просторными балконами, встроенной техникой и системами хранения. - Резидентам доступны: фитнесс-зал, детская игровая площадка, коворкинг, библиотека, spa-центр, infinity-бассейн, лаунж-зона, сигарная комната и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Al Amwaj Street. Дорога до Wynn Resort займет 4 минуты, до Al Hamra Mall – 8 минут, до Al Hamra Golf Club – 10 минут, до Royal Yacht Club – 12 минут. Аэропорт Ras Al Khaimah International Airport находится в 30 минутах пути, аэропорт Dubai International Airport – в 60 минутах.

Локация

На карте
Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море600 м
Средняя школа1 км
Магазин1 км
Аэропорт35 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Падел-теннис
  • Набережная
КаталогКарта