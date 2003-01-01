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Keturah Reserve

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Al Meydan Street, 2/3
  1. Визуализация
Item 1 of 6
Визуализация
ЗастройщикMAG Property Development
Площадьот 104 м² до 453 м²
Количество спаленот 1 до 4
Стартовая цена3 228 000 AED
от 3 228 000 AED
от 29 310 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%645 600 AED
При оформлении договора
4%129120 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%968 400 AED
При передаче
50%1 614 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Этажность14
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 3 228 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Средняя школа2 км
Магазин1 км

Описание

Семейно-ориентированное комьюнити рядом с живописным парком в районе MBR City. Непревзойденные удобства и современный дизайн нашли свое отражение в роскошных домах и тщательно спланированной инфраструктуре.

Комплекс включает таунхаусы с 4-5 спальнями, панорамным остеклением, большими балконами, террасой, бассейном и придомовой ландшафтной территорией. Таунхаусы расположены в один ряд, что обеспечивает резидентам потрясающие виды и приватность. Для каждого лота предусмотрен паркинг на 2-3 автомобиля. Также на территории комьюнити предусмотрены участки разной площади под строительство собственной виллы. За 15 минут можно доехать до известного небоскреба Burj Khalifa, парка Al Quoz Pond Park, торгового центра Meydan One Mall и гольф-клуба Dubai Hills Golf Club. Для детей работают детские сады Odyssey Nursery Meydan District One, Kiddy Planet Nursery Al Quoz, Kids Academy, а также школы Hartland International School, Dubai International School, Dubai Bilingual French International School. Развитая транспортная сеть Из комплекса открываются удобные выезды на автотрассы Al Meydan Road, Muscat Street и Al Quoz 2, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Международный аэропорт Дубая находится в 15 минутах от комплекса, а аэропорт Al Maktoum – в 35 минутах. Знаковая архитектура Дубая Экстерьер таунхаусов выполнен в стиле минимализма. В отделке использовали дерево и стекло. Архитектура гармонично вписывается в окружающие зеленые растения и деревья. Функциональные пространства Планировки таунхаусов включают: гостиные, большие гардеробные, комнату для персонала с ванной комнатой и прачечную. В некоторых лотах предусмотрен рабочий кабинет. На крыше оборудована зона отдыха и открытая кухня. Надежный застройщик MAG Property Development – компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2003 года. При работе над проектами застройщик придерживается высоких стандартов качества, принципов открытости и добросовестности.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
104 - 117
3 228 000 - 3 819 000
29 310 - 34 742
2 спальни
142 - 216
4 376 000 - 7 098 000
29 875 - 33 905
4 спальни
453 - 453
16 002 000 - 17 541 000
35 274 - 38 666

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Al Meydan Street, 2/3