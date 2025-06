Jumeirah Residences Emirates Towers by Meraas

Описание

Роскошные небоскребы в сердце делового Дубая. Jumeirah Residences Emirates Towers — жилой комплекс премиум-класса с обслуживанием от застройщика. Две элегантные башни предлагают эксклюзивные резиденции с панорамными видами на Downtown и Museum of the Future. Ключевые особенности — Апартаменты оформлены в стиле модерн. Интерьеры выполнены в природной палитре с акцентом на светлый дуб, текстурный камень и благородный мрамор с янтарными прожилками. Композицию дополняют матовое золото, белый никель и мягкие песочные оттенки, атмосферу утонченного комфорта и уюта. — Резиденты смогут воспользоваться ресторанами высокой кухни, падел-кортом, открытым кинотеатром, игровыми комнатами, коворкингом, зонами для барбекю и приватными садами на крыше. — Wellness-инфраструктура включает небесные террасы с infinity-бассейнами, spa-центр с массажными кабинетами и салоном красоты, тренажерный зал с персональными тренерами, сауну, парную и студию йоги. — Сервис мирового уровня предусматривает круглосуточного консьержа, услуги уборки и прачечной, личных поваров, нянь и автосервис, доставку продуктов, организацию мероприятий и валет-паркинг. Преимущества расположения Проект будет построен в центре DIFC с прямым доступом к Sheikh Zayed Road и Al Khail Road. В пешей доступности находятся Museum of the Future, Dubai International Financial Centre и молл Jumeirah Emirates Towers. Путь до One Central займет 5 минут, до The Dubai Mall можно добраться за 7 минут, до City Walk — за 10 минут. Дорога до Dubai Frame составит 13 минут, до Dubai Design District — 15 минут, до пляжа J1 Beach — 17 минут. Аэропорт Dubai International Airport расположен в 25 минутах на транспорте.