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Jumeirah Residences Emirates Towers by Meraas

Jumeirah Emirates Towers, Trade Center Second, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
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Здание
Здание
Здание
Застройщик
Meraas Development
Площадь
от 79 м² до 591 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 3 510 000 AEDот 43 881 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2030
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность60, 57
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания(243, 232.5) м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
79 – 83
3 510 000 – 3 660 836
43 881
2 спальни
103 – 147
4 780 000 – 6 816 323
46 145
3 спальни
178 – 180
10 210 000 – 10 321 382
57 091

Описание

Роскошные небоскребы в сердце делового Дубая. Jumeirah Residences Emirates Towers — жилой комплекс премиум-класса с обслуживанием от застройщика. Две элегантные башни предлагают эксклюзивные резиденции с панорамными видами на Downtown и Museum of the Future. Ключевые особенности — Апартаменты оформлены в стиле модерн. Интерьеры выполнены в природной палитре с акцентом на светлый дуб, текстурный камень и благородный мрамор с янтарными прожилками. Композицию дополняют матовое золото, белый никель и мягкие песочные оттенки, атмосферу утонченного комфорта и уюта. — Резиденты смогут воспользоваться ресторанами высокой кухни, падел-кортом, открытым кинотеатром, игровыми комнатами, коворкингом, зонами для барбекю и приватными садами на крыше. — Wellness-инфраструктура включает небесные террасы с infinity-бассейнами, spa-центр с массажными кабинетами и салоном красоты, тренажерный зал с персональными тренерами, сауну, парную и студию йоги. — Сервис мирового уровня предусматривает круглосуточного консьержа, услуги уборки и прачечной, личных поваров, нянь и автосервис, доставку продуктов, организацию мероприятий и валет-паркинг. Преимущества расположения Проект будет построен в центре DIFC с прямым доступом к Sheikh Zayed Road и Al Khail Road. В пешей доступности находятся Museum of the Future, Dubai International Financial Centre и молл Jumeirah Emirates Towers. Путь до One Central займет 5 минут, до The Dubai Mall можно добраться за 7 минут, до City Walk — за 10 минут. Дорога до Dubai Frame составит 13 минут, до Dubai Design District — 15 минут, до пляжа J1 Beach — 17 минут. Аэропорт Dubai International Airport расположен в 25 минутах на транспорте.

Локация

На карте
Jumeirah Emirates Towers, Trade Center Second, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр550 м
Метро400 м
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
  • Прачечная

Застройщик

Meraas Development

Meraas Development

Компания играет ключевую роль в развитии сообществ, которые стимулируют творческую городскую культуру и представляют собой одни из самых востребованных мест в Дубае. Портфолио застройщика включает в себя множество процветающих районов и кварталов, состоящих из многофункциональных комплексов, вилл и апартаментов в лучших местах эмирата.
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