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ГлавнаяЖилые комплексыIluka Residences by MS Homes Developers

Iluka Residences by MS Homes Developers

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
MS Homes Developers
Площадь
от 74 м² до 272 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 1 849 936 AEDот 21 528 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
74 – 80
1 849 936 – 2 092 368
24 758 – 25 835
2 спальни
103 – 106
2 447 038 – 2 637 019
23 682 – 24 756
3 спальни
141 – 172
3 511 479 – 4 362 752
24 760 – 25 296
4 спальни
181 – 272
4 780 220 – 5 857 180
21 528 – 26 372

Описание

Райская прибрежная жизнь в Dubai Islands. Плавные линии и роскошные удобства в апартаментах Iluka Residences отражают красоту и движение океанских волн. Здесь все продумано для изысканной и комфортной жизни. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с дизайнерской отделкой в светлых бежевых тонах, панорамными окнами и балконами, а также системой «умный дом». - Все лоты оборудованы частными бассейнами. - На территории комплекса расположены: фитнес-зал, пространство для медитаций и занятий йогой, детская игровая площадка, infinity-бассейн, сауна, кинотеатр, зона барбекю. Инфраструктура района Dubai Islands — это динамично развивающийся район, состоящий из пяти островов вблизи оживленного мегаполиса. В комьюнити гармонично сочетаются современные жилые дома, отели, курорты, зоны отдыха и профессиональные поля для гольфа мирового класса с видом на море. За 10-15 минут можно добраться до медицинских центров Al Baraha Government Service, Clinicare Naif, Al Fallah Medical Clinic и до школ Al Manar Tarbiya School, Tiny Tots Nursery, Toledo School. Преимущества расположения С большой землей острова соединяет мост Infinity Bridge, который связан с автомагистралью Abu Baker Al Siddique Street. Путь до золотого рынка Gold Souk составит 7 минут, до пляжа Jumeirah – 10 минут, до Downtown Dubai – 20 минут, до Burj Al Arab – 25 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 15 минут.

Инфраструктура

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море200 м
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Набережная
  • Терраса
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