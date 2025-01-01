Каталог
Hilton Residences by Prestige One

Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Prestige One Developments
Площадь
от 75 м² до 696 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 857 726 $от 4 494 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
45%
При сдаче объекта
35%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность37
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
75
857 726
11 343
2 спальни
127
1 415 929
11 125
3 спальни
195
2 232 811
11 445
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Роскошная жилая башня на берегу моря в Dubai Maritime City. Жилой комплекс Hilton Residences, созданный мировым гостиничным брендом с вековой историей, объединяет безупречный дизайн, внимание к деталям и атмосферу современного прибрежного образа жизни. Ключевые особенности - Изысканные интерьеры, светлые пастельные оттенки, просторные функциональные планировки во всех апартаментах - Владельцам резиденций доступен сервис высшего класса от профессионалов гостеприимства Hilton. - Резидентам доступен широкий выбор премиальных удобств: фитнес-зал, беговая дорожка, настольный теннис, несколько бассейнов, джакузи, лаунж-зоны, терраса для барбекю, кинотеатр, библиотека и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с отличной транспортной доступностью. За 10 минут можно выехать на шоссе Sheikh Zayed Road, за 15 минут – добраться до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall, за 25 минут – до районов Palm Jumeirah и Dubai Marina. Дорога до Dubai International Airport займет 15 минут.

Локация

На карте
Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Маритайм Сити

Дубай
Dubai Maritime City — деловой район, расположенный на рукотворном полуострове. Инфраструктура и транспортная сеть стремительно развиваются, однако, доступ к морю обеспечен уже сейчас. Сообщество подойдет для инвесторов, бизнесменов, молодых специалистов.
Подробнее

Транспортная доступность

Море200 м
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Prestige One Developments

Prestige One Developments

Ведущий застройщик в Дубае, специализирующийся на создании элитной жилой недвижимости. С момента своего основания в 2007 году компания активно развивает проекты по всему миру, включая Турцию, Великобританию, США и Канаду, а также фокусируется на высокодоходных вложениях в ОАЭ.
Подробнее
