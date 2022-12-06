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Helvetia Residences by Driven Properties

2/2, Mayar Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 11
Визуализация
ЗастройщикDHG Properties
Площадьот 41 м² до 164 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена700 000 AED
от 700 000 AED
от 10 920 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%70 000 AED
При оформлении договора
4%28000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%280 000 AED
При передаче
10%70 000 AED
После передачи
40%280 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2026
Этажность25
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 700 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
41 - 41
700 000 - 700 000
16 937 - 16 937
1 спальня
81 - 81
1 000 000 - 1 000 000
12 198 - 12 198
2 спальни
130 - 130
1 500 000 - 1 500 000
11 530 - 11 530
3 спальни
164 - 164
1 800 000 - 1 800 000
10 920 - 10 920

Описание

Жилой комплекс в окружении множества зеленых зон, торговых центров, школ и достопримечательностей в первую очередь подойдет тем, кто ценит спокойствие и комфорт тихой локации. Локация в районе Jumeirah Village Circle открывает доступ ко всем удобствам современного мегаполиса. Helvetia Residences предлагает уютное пространство для жизни, органично вписанное в инфраструктуру и стиль семейного района. Ключевые особенности — Проект предлагает все необходимые удобства на территории: ресторан и мини-маркет, аптека, бассейн, беговая дорожка, тренажерный зал, падл-корт, spa-комплекс, зал для медитаций, зарядные станции для электромобилей. — Каждая резиденция спроектирована так, чтобы обеспечить комфортное проживание. Большие панорамные окна и открытая планировка наполняют апартаменты естественным светом и дарят ощущение простора в каждом юните. — Продуманное зонирование помещений создает идеальные условия для отдыха, обедов и досуга. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) отличается малой и среднеэтажной застройкой с хорошо развитой инфраструктурой. В районе много парков: например, Halfa Park и Khansoor Park. Поблизости расположена многопрофильная клиника Right Health Karama Medical Center и несколько детских садов и школ: JSS International School, Ladybird Early Learning Centre, Kiddie Jungle Play area Nursery JVC activities Kids Care. Для шоппинга доступен крупный торговый центр Circle Mall JVC. В пешей доступности находится множество супермаркетов, кафе и ресторанов. Преимущества расположения Локация имеет хорошее сообщение со всеми районами города благодаря выездам на основные магистрали: Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd, Al Khail Rd и Hassa St. За 15-20 минут можно добраться до набережной Dubai Marina или развлекательного парка Dubai Miracle Garden. Burj Khalifa и Dubai Mall и находятся в 25 минутах от комплекса. Дорога до Al Maktoum International Airport составит 30 минут.

Инфраструктура

2/2, Mayar Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Массажный центр
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Аптека
  • Терраса