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Golf Vista Heights by London Gate

Uniestate Sports Tower, Hub Golf View Apartments, Dubai Sports City, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 6
Визуализация
ЗастройщикLondon Gate
Площадьот 58 м² до 125 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена715 000 AED
от 715 000 AED
от 9 611 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%143 000 AED
При оформлении договора
4%28600 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%214 500 AED
При передаче
50%357 500 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2025
Этажность7
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 715 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт3 км
Средняя школа1 км
Магазин450 м
Медицинский центр3 км

Описание

Эксклюзивный жилой комплекс в самом сердце Dubai Sports City – это место, где безопасность, удобство и роскошь тесно переплетаются с миром спорта и развлечений. Просторные апартаменты с видом на умиротворяющую зелень полей для гольфа изменят ваше представление о комфортной жизни и поднимут ее на новый премиальный уровень. Удобное месторасположение и развитая инфраструктура подарят массу возможностей для активного досуга и отдыха.

Ключевые особенности комплекса Golf Vista Heights предложит резидентам все необходимые удобства: утопающая в зелени зона отдыха на крыше, площадка для барбекю, бассейн для взрослых и детей, детская игровая площадка и кинотеатр под открытым небом. В здании будет современный фитнес-центр, спортивный зал на террасе и оздоровительный комплекс. Особенности инфраструктуры Район Dubai Sports City славится комфортом и безопасностью. Здесь много зелени и парков для прогулок. Любителей спорта порадуют велосипедные и беговые дорожки, теннисные корты и поля для гольфа и крикета. Семьи с детьми оценят наличие нескольких хороших школ. Рядом с комплексом расположены магазины и рестораны. В шаговой доступности находятся большой открытый стадион, где проводятся спортивные и развлекательные мероприятия, Дубайский автодром и потрясающий сад бабочек. Качественная отделка Апартаменты с уютными террасами, встроенными кухнями и роскошными ванными в стиле spa станут спокойной и безопасной гаванью. Интерьеры с элегантным современным дизайном гармонично сочетают в себе приглушенные тона, природные элементы и естественное освещение. В каждой квартире установлена новейшая технология интеллектуального замка, который осуществляет доступ по отпечатку пальца или через мобильное приложение. Транспортная доступность Удобное расположение обеспечивает легкий доступ к основным автомагистралям Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road, что позволяет за 25 минут добраться до центра Дубая с достопримечательностями и крупными торговыми центрами. Ближайший пляж Джумейра находится в 25 минутах от комплекса. Дорога до Международного аэропорта Дубая займет 25 минут.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
58 - 96
715 000 - 975 000
10 090 - 12 197
2 спальни
118 - 125
1 135 000 - 1 275 000
9 611 - 10 198

Инфраструктура

Uniestate Sports Tower, Hub Golf View Apartments, Dubai Sports City, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates