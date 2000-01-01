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ГлавнаяЖилые комплексыFranck Muller Vanguard by London Gate

Franck Muller Vanguard by London Gate

Summit, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
London Gate
Площадь
от 38 м² до 172 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 250 888 AEDот 24 309 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
10%
При передаче
70%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность42
Высота потолков2.7 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
38 – 62
1 250 888 – 2 036 677
32 524
1 спальня
72 – 93
1 820 888 – 2 360 839
25 161
2 спальни
96
2 350 888
24 309
3 спальни
164 – 172
4 230 888 – 4 455 763
25 759

Описание

Идеальное слияние авангардного дизайна и элегантности, неподвластной времени в Dubai Marina. Архитектура и интерьеры жилого комплекса Franck Muller Vanguard вдохновлены одноименным часовым брендом, который славится своим безупречным мастерством и смелыми решениями. Жить здесь – значит стать частью будущего, где инновации и роскошь идут рука об руку. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой и встроенной техникой. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговая дорожка, паддл-теннис, детская игровая площадка, коворкинг, кинотеатр, терраса для барбекю, лаунж-зона, бассейн, zen-сад, сауна, spa-комплекс, джакузи. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Zayed Road, по которому за 6 минут можно добраться Dubai Marina Mall и Emirates Golf Club, за 10 минут – до Palm Jumeirah и Mall of the Emirates, за 20 минут – до Dubai Mall и Burj Khalifa. Аэропорт Dubai International Airport расположен в 20 минутах пути.

Локация

На карте
Summit, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Марина

Дубай
Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Медицинский центр1 км
Метро3 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей
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