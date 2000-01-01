Franck Muller Vanguard by London Gate

Описание

Идеальное слияние авангардного дизайна и элегантности, неподвластной времени в Dubai Marina. Архитектура и интерьеры жилого комплекса Franck Muller Vanguard вдохновлены одноименным часовым брендом, который славится своим безупречным мастерством и смелыми решениями. Жить здесь – значит стать частью будущего, где инновации и роскошь идут рука об руку. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой и встроенной техникой. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговая дорожка, паддл-теннис, детская игровая площадка, коворкинг, кинотеатр, терраса для барбекю, лаунж-зона, бассейн, zen-сад, сауна, spa-комплекс, джакузи. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Zayed Road, по которому за 6 минут можно добраться Dubai Marina Mall и Emirates Golf Club, за 10 минут – до Palm Jumeirah и Mall of the Emirates, за 20 минут – до Dubai Mall и Burj Khalifa. Аэропорт Dubai International Airport расположен в 20 минутах пути.