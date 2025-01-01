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Flora Isle by Centurion

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 8
1 / 8
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Flora Isle Real Estate Development L.L.C
Площадь
от 74 м² до 195 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 2 088 888 AEDот 27 994 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче
50AED
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
74
2 088 888
28 106
2 спальни
111
3 120 888
27 994
3 спальни
195
6 250 888
32 040

Описание

Живописное убежище у океана. Flora Isle — это воплощение спокойствия и роскоши на фоне потрясающих видов на океан. Этот уникальный проект гармонично объединяет величие природы с современным комфортом, предлагая жителям пространство для жизни и отдыха. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в мягкой природной палитре: светлое дерево, керамогранит цвета слоновой кости и рифленые деревянные панели создают атмосферу, вдохновленную морскими волнами. Окна от пола до потолка открывают бескрайние виды на океан. — Резиденция предлагает премиальные удобства: крытые и открытые игровые площадки, бассейны, павильоны для йоги, зоны барбекю, лаунджи с видом на море и оздоровительные сады. Для любителей активного образа жизни предусмотрены беговые дорожки, открытые тренажерные залы и пляжный волейбол. — Эксклюзивный доступ к пляжу, просторные террасы и зоны отдыха позволяют жителям наслаждаться окружающим спокойствием и уединением каждый день. Преимущества расположения Жилой комплекс находится на идеальной высоте для потрясающих видов на океан. От резиденции легко добраться до ключевых объектов: до центра города всего 15 минут, до торговых центров — 20 минут. Международный аэропорт расположен в 30 минутах езды, что делает проект доступным и удобным для проживания и отдыха.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
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Транспортная доступность

Море150 м
Магазин3 км
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Площадка для сквоша
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Терраса
  • Набережная
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