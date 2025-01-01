Flora Isle by Centurion

Описание

Живописное убежище у океана. Flora Isle — это воплощение спокойствия и роскоши на фоне потрясающих видов на океан. Этот уникальный проект гармонично объединяет величие природы с современным комфортом, предлагая жителям пространство для жизни и отдыха. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в мягкой природной палитре: светлое дерево, керамогранит цвета слоновой кости и рифленые деревянные панели создают атмосферу, вдохновленную морскими волнами. Окна от пола до потолка открывают бескрайние виды на океан. — Резиденция предлагает премиальные удобства: крытые и открытые игровые площадки, бассейны, павильоны для йоги, зоны барбекю, лаунджи с видом на море и оздоровительные сады. Для любителей активного образа жизни предусмотрены беговые дорожки, открытые тренажерные залы и пляжный волейбол. — Эксклюзивный доступ к пляжу, просторные террасы и зоны отдыха позволяют жителям наслаждаться окружающим спокойствием и уединением каждый день. Преимущества расположения Жилой комплекс находится на идеальной высоте для потрясающих видов на океан. От резиденции легко добраться до ключевых объектов: до центра города всего 15 минут, до торговых центров — 20 минут. Международный аэропорт расположен в 30 минутах езды, что делает проект доступным и удобным для проживания и отдыха.