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Floarea Residence

2/10, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Al Barsha South 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикMashriq Elite Development
Площадьот 72 м² до 127 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена830 000 AED
от 830 000 AED
от 9 988 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
15%124 500 AED
При оформлении договора
4%33200 AED
До даты ввода в эксплуатацию
35%290 500 AED
При передаче
50%415 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2025
Старт продаж3 кв. 2023
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 830 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Территория
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Средняя школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр2 км

Описание

Новый проект в районе Arjan — безмятежном оазисе вблизи оживленного центра города. Откройте для себя мир, где границы между жизнью и реальностью мягко переплетаются, создавая пространство единства и спокойствия. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Все лоты оснащены системой «умный дом», которая позволяет удаленно управлять светом, шторами и бытовой техникой.

На территории созданы все условия для жизни и отдыха: детский бассейн, студия для йоги, парная и сауна, клубный дом, фитнес-центр, открытая и закрытая игровые площадки, infinity-бассейн, зона барбекю. В пределах 10 минут на автомобиле находятся магазины Top In Town, Grandiose и VIVA Supermarket, школа Nord Anglia International School и Australian International School, ресторан Nahash, больница Mediclinic Parkview Hospital. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автомагистраль Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволяет быстро добраться до главных локаций Дубая. За 30 минут можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Качественная отделка В апартаментах установлены фурнитура и итальянская плитка, выполнена облицовка стен. Кухня и ванная комната оборудованы холодильником, духовкой, микроволновой печью, посудомоечной машиной, стиральной машиной Teka. Надежный застройщик Mashriq Elite Development – компания, которая ориентирована на оказание качественных услуг в управлении недвижимостью, начиная от управления арендуемыми помещениями и заканчивая управлением оборудованием и техническим обслуживанием.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
72 - 72
830 000 - 830 000
11 513 - 11 528
2 спальни
127 - 127
1 275 000 - 1 275 000
9 988 - 9 988

Инфраструктура

2/10, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Al Barsha South 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates