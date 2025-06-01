Floarea Residence

На территории созданы все условия для жизни и отдыха: детский бассейн, студия для йоги, парная и сауна, клубный дом, фитнес-центр, открытая и закрытая игровые площадки, infinity-бассейн, зона барбекю. В пределах 10 минут на автомобиле находятся магазины Top In Town, Grandiose и VIVA Supermarket, школа Nord Anglia International School и Australian International School, ресторан Nahash, больница Mediclinic Parkview Hospital. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автомагистраль Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволяет быстро добраться до главных локаций Дубая. За 30 минут можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Качественная отделка В апартаментах установлены фурнитура и итальянская плитка, выполнена облицовка стен. Кухня и ванная комната оборудованы холодильником, духовкой, микроволновой печью, посудомоечной машиной, стиральной машиной Teka. Надежный застройщик Mashriq Elite Development – компания, которая ориентирована на оказание качественных услуг в управлении недвижимостью, начиная от управления арендуемыми помещениями и заканчивая управлением оборудованием и техническим обслуживанием.

Подробнее