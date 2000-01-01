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Главная - Жилые комплексы - FIA by Nshama

FIA by Nshama

UNA Apartment, Al Yalayis 2, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 7
1 / 7
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Nshama
Площадь
от 58 м² до 197 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 780 888 AEDот 9 230 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%78 089 AED
При оформлении договора
4%31236 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%312 355 AED
При передаче
50%390 444 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность19
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
58
780 888
13 422
2 спальни
93
1 150 888
12 253
3 спальни
197
1 825 888
9 230

Описание

Жилой комплекс находится в молодом и активно развивающемся квартале Дубая — Town Square. Фасад сочетает в себе изысканные цветовые оттенки и четкие линии и создает атмосферу утонченного уюта, окутывая вас новыми впечатлениями. Теплые цвета в интерьерах, природные темы и тщательно отобранные материалы обеспечивают ощущение покоя и комфорта. Ключевые особенности — Проект предлагает коллекцию современных апартаментов с 1-3 спальнями. — Резиденции предлагаются с чистовой отделкой под ключ, полом из керамогранита, полностью оборудованной кухней и встроенными шкафами. — Просторные балконы, с которых открывается прекрасный вид на парковые зоны и городскую панораму. — Внутреннее благоустройство территории: лобби, бассейн, спортивный зал и детские площадки. Инфраструктура района Район Town Square входит в крупное комьюнити Dubailand. Рядом Town Square Park, который удивляет обилием зелени и предоставляет оптимальные условия для спокойного и гармоничного времяпрепровождения. В шаговой доступности от FIA множество кафе и ресторанов — например, Nando's Nshama, KUKU, Curb Side, Starbucks, PARKA, — а также супермаркет Carrefour, аптека BinSina Pharmacy и многие другие объекты, необходимые для беззаботной жизни. Преимущества расположения ЖК размещен в непосредственной близости от двух автострад Emirates Road и Al Qudra Road, благодаря чему можно значительно сократить время на поездки по городу. Дорога до центра займет 33 минуты, до Dubai Mall — 29 минут. На дорогу в международный аэропорт Дубая потребуется 28 минут, до аэропорта AL Maktoum — 25 минут.

Инфраструктура

На карте
UNA Apartment, Al Yalayis 2, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин1 км
Аэропорт45 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Баскетбольный корт
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Беговая дорожка
Дополнительно
  • Магазины