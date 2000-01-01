FIA by Nshama

Описание

Жилой комплекс находится в молодом и активно развивающемся квартале Дубая — Town Square. Фасад сочетает в себе изысканные цветовые оттенки и четкие линии и создает атмосферу утонченного уюта, окутывая вас новыми впечатлениями. Теплые цвета в интерьерах, природные темы и тщательно отобранные материалы обеспечивают ощущение покоя и комфорта. Ключевые особенности — Проект предлагает коллекцию современных апартаментов с 1-3 спальнями. — Резиденции предлагаются с чистовой отделкой под ключ, полом из керамогранита, полностью оборудованной кухней и встроенными шкафами. — Просторные балконы, с которых открывается прекрасный вид на парковые зоны и городскую панораму. — Внутреннее благоустройство территории: лобби, бассейн, спортивный зал и детские площадки. Инфраструктура района Район Town Square входит в крупное комьюнити Dubailand. Рядом Town Square Park, который удивляет обилием зелени и предоставляет оптимальные условия для спокойного и гармоничного времяпрепровождения. В шаговой доступности от FIA множество кафе и ресторанов — например, Nando's Nshama, KUKU, Curb Side, Starbucks, PARKA, — а также супермаркет Carrefour, аптека BinSina Pharmacy и многие другие объекты, необходимые для беззаботной жизни. Преимущества расположения ЖК размещен в непосредственной близости от двух автострад Emirates Road и Al Qudra Road, благодаря чему можно значительно сократить время на поездки по городу. Дорога до центра займет 33 минуты, до Dubai Mall — 29 минут. На дорогу в международный аэропорт Дубая потребуется 28 минут, до аэропорта AL Maktoum — 25 минут.