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Главная - Жилые комплексы - Elitz 2

Elitz 2

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Kaheel Boulevard, 47
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 9
Визуализация
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 69 м² до 138 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 064 000 AED
от 1 064 000 AED
от 14 466 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%106 400 AED
При оформлении договора
10%106400 AED
+
4%42560 AED
До даты ввода в эксплуатацию
45%478 800 AED
После передачи
35%372 400 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2026
Этажность47, 41
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 064 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Массажный центр
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
  • Салон красоты
  • Мужская парикмахерская
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Комната для игры в теннис
  • Бильярдная комната
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр
  • Библиотека

Транспортная доступность

Общественный транспорт200 м
Средняя школа350 м
Магазин300 м
Медицинский центр850 м
Метро7 км
Море10 км

Описание

Две высотные башни в быстрорастущем комьюнити Jumeirah Village Circle (JVC). Позвольте себе жизнь в окружении природы, комфорта и спокойствия в непосредственной близости от динамичного центра города.

В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Все лоты сдаются с чистовой отделкой, дизайнерской мебелью и бытовой техникой. В некоторых апартаментах предусмотрен частный бассейн, рабочий кабинет и дополнительные многофункциональные помещения, которые могут быть трансформированы под ваши потребности. Доступен широкий спектр удобств, услуг и развлечений: бассейн, тренажерный зал, лаунж-зона, кафе, бизнес-центр, SPA-салон, игровые зоны, площадки для спортивных игр, танцев и йоги, кинотеатр, библиотека. Жители смогут выбирать из 40 вариантов досуга на территории одного комплекса — все для создания полноценной жизни без необходимости покидать свой двор. За 5-10 минут можно дойти до супермаркетов Choithrams Manhattan Tower, Tudo Mart Supermarket и VIVA Supermarket, медицинских центров Right Health Karama Medical Center и Carewell Clinics, школы JSS International School. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный доступ к улицам Al Khail Road, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, and Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. До Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport можно доехать за 20-25 минут. Живите в окружении природы Рядом находятся ухоженные парки JVC Community Park, JVC District 10 Park, JVT Community Park, сад чудес и бабочек. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Вблизи достопримечательностей За 15 минут можно доехать до небоскреба Burj Khalifa и крупного торгового центра Dubai Mall. Столько же времени займет дорога до популярного района Dubai Downtown, знаменитого отеля Burj Al Arab и роскошных пляжей Dubai Marina. Качественная отделка Каждая деталь интерьера тщательно подобрана, чтобы создать чувство утонченной элегантности. Кухни премиум-класса с продуманным дизайном и необходимой бытовой техникой. Просторная гостиная располагает для отдыха и светских встреч. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
69 - 69
1 064 000 - 1 204 000
15 281 - 17 247
2 спальни
98 - 113
1 508 000 - 1 721 000
14 466 - 16 077
3 спальни
138 - 138
2 282 000 - 2 323 000
16 435 - 16 750

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Kaheel Boulevard, 47