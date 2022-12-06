В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Все лоты сдаются с чистовой отделкой, дизайнерской мебелью и бытовой техникой. В некоторых апартаментах предусмотрен частный бассейн, рабочий кабинет и дополнительные многофункциональные помещения, которые могут быть трансформированы под ваши потребности. Доступен широкий спектр удобств, услуг и развлечений: бассейн, тренажерный зал, лаунж-зона, кафе, бизнес-центр, SPA-салон, игровые зоны, площадки для спортивных игр, танцев и йоги, кинотеатр, библиотека. Жители смогут выбирать из 40 вариантов досуга на территории одного комплекса — все для создания полноценной жизни без необходимости покидать свой двор. За 5-10 минут можно дойти до супермаркетов Choithrams Manhattan Tower, Tudo Mart Supermarket и VIVA Supermarket, медицинских центров Right Health Karama Medical Center и Carewell Clinics, школы JSS International School. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный доступ к улицам Al Khail Road, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, and Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. До Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport можно доехать за 20-25 минут. Живите в окружении природы Рядом находятся ухоженные парки JVC Community Park, JVC District 10 Park, JVT Community Park, сад чудес и бабочек. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Вблизи достопримечательностей За 15 минут можно доехать до небоскреба Burj Khalifa и крупного торгового центра Dubai Mall. Столько же времени займет дорога до популярного района Dubai Downtown, знаменитого отеля Burj Al Arab и роскошных пляжей Dubai Marina. Качественная отделка Каждая деталь интерьера тщательно подобрана, чтобы создать чувство утонченной элегантности. Кухни премиум-класса с продуманным дизайном и необходимой бытовой техникой. Просторная гостиная располагает для отдыха и светских встреч. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

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