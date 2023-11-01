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Eleganz

82, Dana Road, Jumeirah Village Circle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Автобусная остановка
  1. Внешний вид
Item 1 of 2
Внешний вид
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 80 м² до 240 м²
Количество спаленот 1 до 4
Стартовая цена1 446 000 AED
от 1 446 000 AED
от 17 328 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
40%578400 AED
+
4%57840 AED
После передачи
60%867 600 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2023
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты, Таунхаус
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 446 000 AED
Стадии строительстваСуществующий

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа3 км
Магазин900 м
Медицинский центр6 км

Описание

Новый жилой комплекс в престижном районе JVC от Danube с нетерпением ждет новых владельцев. Девиз застройщика - доступная роскошь. Насладитесь потрясающими видами, элегантной архитектурой, удачным расположением и широким спектром удобств.

В комплексе представлена шикарная коллекция жилья на любой вкус: апартаменты с 1-2 спальнями, дуплексы с 2 спальнями и фешенебельные таунхаусы с 4 спальнями. Все предлагаемые лоты готовы к заселению. Элегантный современный дизайн помещений, полная меблировка, кухни укомплектованы всей необходимой техникой. На территории жилого комплекса есть все необходимое для комфортной жизни и отдыха. Резидентам доступны бассейны, детская площадка, тренажерные залы, зоны для барбекю, прогулок и отдыха. Поблизости находятся зеленые парки, детские и спортивные площадки, школы, магазины, кафе, рестораны и оздоровительный центр. Развитая транспортная сеть Район JVC находится на пересечении основных автомагистралей Al Khail Road и Sheikh Zayed Rd., что позволяет быстро добраться до любой точки города. Всего в 15 минутах езды от жилого комплекса расположены основные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Mall, Burj Al Arab и Dubai Marina. До аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International жители комплекса могут доехать за 20 минут. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
80 - 82
1 446 000 - 1 470 000
17 918 - 17 925
2 спальни
124 - 127
2 158 000 - 2 214 000
17 328 - 17 333

Инфраструктура

82, Dana Road, Jumeirah Village Circle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates