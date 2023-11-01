В комплексе представлена шикарная коллекция жилья на любой вкус: апартаменты с 1-2 спальнями, дуплексы с 2 спальнями и фешенебельные таунхаусы с 4 спальнями. Все предлагаемые лоты готовы к заселению. Элегантный современный дизайн помещений, полная меблировка, кухни укомплектованы всей необходимой техникой. На территории жилого комплекса есть все необходимое для комфортной жизни и отдыха. Резидентам доступны бассейны, детская площадка, тренажерные залы, зоны для барбекю, прогулок и отдыха. Поблизости находятся зеленые парки, детские и спортивные площадки, школы, магазины, кафе, рестораны и оздоровительный центр. Развитая транспортная сеть Район JVC находится на пересечении основных автомагистралей Al Khail Road и Sheikh Zayed Rd., что позволяет быстро добраться до любой точки города. Всего в 15 минутах езды от жилого комплекса расположены основные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Mall, Burj Al Arab и Dubai Marina. До аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International жители комплекса могут доехать за 20 минут. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

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