Eleganz82, Dana Road, Jumeirah Village Circle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
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Об объекте
Внутренняя инфраструктура
- Детская площадка
- Детский бассейн
- Игровая зона
- Бассейн
- Сауна
- Тренажерный зал
- Спортивная площадка
- Зона отдыха
- Прогулочная зона
- Площадка для барбекю
- Терраса
Транспортная доступность
Описание
Новый жилой комплекс в престижном районе JVC от Danube с нетерпением ждет новых владельцев. Девиз застройщика - доступная роскошь. Насладитесь потрясающими видами, элегантной архитектурой, удачным расположением и широким спектром удобств.
В комплексе представлена шикарная коллекция жилья на любой вкус: апартаменты с 1-2 спальнями, дуплексы с 2 спальнями и фешенебельные таунхаусы с 4 спальнями. Все предлагаемые лоты готовы к заселению. Элегантный современный дизайн помещений, полная меблировка, кухни укомплектованы всей необходимой техникой. На территории жилого комплекса есть все необходимое для комфортной жизни и отдыха. Резидентам доступны бассейны, детская площадка, тренажерные залы, зоны для барбекю, прогулок и отдыха. Поблизости находятся зеленые парки, детские и спортивные площадки, школы, магазины, кафе, рестораны и оздоровительный центр. Развитая транспортная сеть Район JVC находится на пересечении основных автомагистралей Al Khail Road и Sheikh Zayed Rd., что позволяет быстро добраться до любой точки города. Всего в 15 минутах езды от жилого комплекса расположены основные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Mall, Burj Al Arab и Dubai Marina. До аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International жители комплекса могут доехать за 20 минут. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.