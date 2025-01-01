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ГлавнаяЖилые комплексыEdgewater Residences 2 by MGS

Edgewater Residences 2 by MGS

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 10
1 / 10
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
MGS Development
Площадь
от 78 м² до 192 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 820 741 AEDот 17 375 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При передаче
60AED
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность15
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
78 – 106
1 820 741 – 2 156 984
20 341 – 23 325
2 спальни
110 – 192
2 570 806 – 3 341 358
17 375 – 23 225
3 спальни
147 – 192
3 303 674 – 3 680 690
19 158 – 22 450

Описание

Роскошь и комфорт среди природы и современности Edgewater Residences 2 предлагает идеальный баланс: потрясающие виды на Персидский залив, удобный доступ к пляжу и исключительный комфорт. Современный дизайн, вдохновленный морскими мотивами, подчеркивает элегантность и стиль. Ключевые особенности — Дизайн отражает морскую эстетику: светлое дерево, плавные линии и естественные оттенки создают ощущение гармонии. Интерьеры выполнены в светлых тонах: бежевых, песочных и оливковых, с использованием натуральных материалов, таких как дерево и мрамор. — Высококачественная отделка с использованием материалов премиум-класса. Кухни оборудованы техникой Bosch, а сантехника Grohe дополняет изысканный стиль ванных комнат. — Для резидентов доступны бассейн, тренажерный зал, детская площадка, зоны отдыха и террасы, обеспечивающие максимальное удобство и релакс. Преимущества расположения В пешей доступности находится пляж Dubai Islands Beach, а до главных достопримечательностей, таких как Burj Khalifa и Dubai Marina, можно доехать за 20–25 минут. Аэропорт Дубая расположен в 10 минутах езды.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
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Транспортная доступность

Море300 м
Магазин3 км
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса
  • Набережная
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