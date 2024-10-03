Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыEden House Za’abeel by H&H Development

Eden House Za’abeel by H&H Development

Eden House, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
H&H Development
Площадь
от 105 м² до 282 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 289 987 $от 11 335 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.3 м
Количество корпусов1
Этажность50
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания235 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
105 – 111
1 289 987 – 1 742 351
12 267 – 15 608
2 спальни
156 – 228
2 249 876 – 2 715 053
11 895 – 14 385
3 спальни
260 – 282
2 948 508 – 4 188 881
11 335 – 14 846
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Поэзия красоты в центре мегаполиса. Eden House Za'abeel — премиальный жилой комплекс с текстурированными бетонными фасадами и каскадной зеленью. Этот клубный дом создан для ценителей современной архитектуры, которые ищут баланс между городской динамикой и приватностью. Ключевые особенности — Концепт от DXB Lab гармонично сочетает урбанистические формы и природные элементы. Дизайн апартаментов разработан парижским мастером Тристаном Ауэром. — В интерьере использованы паркетная доска из дуба, отделка стен цвета слоновой кости от Armourcoat, встроенная техника Smeg, столешницы из натурального камня и мрамора Sahara Blanc, а также сантехника Toto и Axor. Во всех лотах есть выходы на частные балконы. — Инфраструктура мирового класса: тренажерный зал, студия йоги, spa-центр с сауной и парной, бассейны, многоуровневые зеленые сады, приватный лаунж, детская игровая зона, кафе и рестораны, коворкинг-пространства и открытые террасы с панорамными видами на Burj Khalifa. — Сервис включает круглосуточную охрану с видеонаблюдением, управляющую команду Eden House, услуги парковщика и программу обслуживания пустующих юнитов. Также доступны услуги персонального дворецкого, водителя, клининга, химчистки и няни для детей. Преимущества расположения Проект расположен в деловом сообществе DIFC. Прямой выход на Sheikh Zayed Road обеспечивает быструю связь с ключевыми точками города. Путь до DIFC займет 2 минуты, до Gate Village и Gate Avenue можно добраться за 5 минут, до Музея будущего — за 7 минут. Дорога до Downtown Dubai и Dubai Mall продлится 8-10 минут, до Emirates Towers — 12 минут, до Dubai Marina — 25 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах на транспорте.

Локация

На карте
Eden House, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Море3 км
Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр800 м
Аэропорт10 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Крытый бассейн
  • Ресторан / Кафе

Новости о проекте

  1. Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае
    Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае18.11.2024
  2. Современный дизайн интерьера недвижимости ОАЭ в 2024 году. Тренды и решения
    Современный дизайн интерьера недвижимости ОАЭ в 2024 году. Тренды и решения10.10.2024
  3. Где проще получить Золотую визу: в Дубае или в Абу-Даби
    Где проще получить Золотую визу: в Дубае или в Абу-Даби09.10.2024
  4. Где купить квартиру в Дубае, чтобы пляж был в 5 минутах ходьбы
    Где купить квартиру в Дубае, чтобы пляж был в 5 минутах ходьбы03.10.2024
Item 1 of 4
КаталогКарта