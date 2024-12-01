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Dusk by Binghatti

96/1, District JVC 16, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Binghatti Holding LTD
Площадь
от 37 м² до 99 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 877 499 AEDот 18 317 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

Подробнее
При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2024
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
37 – 51
877 499 – 935 999
18 317 – 23 220
1 спальня
83 – 99
1 637 999 – 1 860 299
18 683 – 19 621

Описание

Элитный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Изысканные апартаменты Dusk создают исключительный уровень комфорта для взыскательных жителей. Наслаждайтесь размеренной жизнью вдали от городской суеты. Ключевые особенности - Светлые, воздушные тона, природные материалы, простые геометрические формы обеспечивают уютную и функциональную обстановку. В помещениях много естественного света, благодаря панорамным окнам и просторным балконам. - На территории комплекса представлены: открытый бассейн, место для отдыха с шезлонгами, фитнес-зал, кафе и магазины. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle – это закрытое комьюнити с ухоженными зелеными зонами, красивыми прогулочными аллеями и современными архитектурными решениями. Развитая инфраструктура и близость к основным районам Дубая делают JVC привлекательным местом для семейной жизни. В радиусе 5-10 минут расположены школы JSS International School, Kids World Nursery, Ladybird Nursery и медицинские центры Life Medical Centre, Magnum Family Medical Centre, Aster Medical Clinic. Преимущества расположения Благодаря выезду на автомагистраль Al Khalil Road, можно легко добраться до любой точки города. Дорога до Dubai Hills Mall займет 12 минут, до Dubai Marina и Global Village – 20 минут, до Burj Khalifa – 24 минуты. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 29 минут.

Инфраструктура

На карте
96/1, District JVC 16, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт400 м
Средняя школа1 км
Магазин450 м
Медицинский центр500 м
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
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