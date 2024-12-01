Dusk by Binghatti

Описание

Элитный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Изысканные апартаменты Dusk создают исключительный уровень комфорта для взыскательных жителей. Наслаждайтесь размеренной жизнью вдали от городской суеты. Ключевые особенности - Светлые, воздушные тона, природные материалы, простые геометрические формы обеспечивают уютную и функциональную обстановку. В помещениях много естественного света, благодаря панорамным окнам и просторным балконам. - На территории комплекса представлены: открытый бассейн, место для отдыха с шезлонгами, фитнес-зал, кафе и магазины. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle – это закрытое комьюнити с ухоженными зелеными зонами, красивыми прогулочными аллеями и современными архитектурными решениями. Развитая инфраструктура и близость к основным районам Дубая делают JVC привлекательным местом для семейной жизни. В радиусе 5-10 минут расположены школы JSS International School, Kids World Nursery, Ladybird Nursery и медицинские центры Life Medical Centre, Magnum Family Medical Centre, Aster Medical Clinic. Преимущества расположения Благодаря выезду на автомагистраль Al Khalil Road, можно легко добраться до любой точки города. Дорога до Dubai Hills Mall займет 12 минут, до Dubai Marina и Global Village – 20 минут, до Burj Khalifa – 24 минуты. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 29 минут.