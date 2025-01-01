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Dalmore Tower

Durar 1 Tower A, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Dalmore Developments
Площадь
от 75 м² до 120 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 273 083 $от 3 264 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
10%
При сдаче объекта
70%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня
Высота потолков2.9 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
75 – 96
273 083 – 376 438
3 631 – 3 889
2 спальни
115 – 120
377 966 – 507 162
3 264 – 4 205
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантный жилой комплекс в Dubai Land. Проект Dalmore Tower удобно расположен рядом с ключевыми автомагистралями и школами. Просторные интерьеры, эргономичные дизайнерские решения и функциональные детали создают дом, в котором действительно хочется жить. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в светлых тонах и встроенной техникой. Большие окна и просторные балконы наполняют пространство солнечным светом и открывают великолепные виды на город. - Резидентам доступны: полностью оборудованный тренажерный зал, место для йоги, несколько лаунж-зон, открытый бассейн, фонтан, многоцелевое помещение для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Благодаря развитой сети дорог всего за 6 минут можно выехать из комплекса на шоссе Al Ain. Поездка до района Silicon Oasis составит 7 минут, до международной ярмарки Global Village и торгового центра Dubai Outlet Mall – 10 минут. Популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 25 минутах пути. Путь до Dubai International Airport займет 20 минут, до Al Maktoum International Airport – 30 минут.

Локация

На карте
Durar 1 Tower A, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт250 м
Средняя школа250 м
Магазин200 м
Медицинский центр900 м
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
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