Описание

Элегантный жилой комплекс в Dubai Land. Проект Dalmore Tower удобно расположен рядом с ключевыми автомагистралями и школами. Просторные интерьеры, эргономичные дизайнерские решения и функциональные детали создают дом, в котором действительно хочется жить. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в светлых тонах и встроенной техникой. Большие окна и просторные балконы наполняют пространство солнечным светом и открывают великолепные виды на город. - Резидентам доступны: полностью оборудованный тренажерный зал, место для йоги, несколько лаунж-зон, открытый бассейн, фонтан, многоцелевое помещение для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Благодаря развитой сети дорог всего за 6 минут можно выехать из комплекса на шоссе Al Ain. Поездка до района Silicon Oasis составит 7 минут, до международной ярмарки Global Village и торгового центра Dubai Outlet Mall – 10 минут. Популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 25 минутах пути. Путь до Dubai International Airport займет 20 минут, до Al Maktoum International Airport – 30 минут.