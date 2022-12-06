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Creek Vista Heights

United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1st Street, 1
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 70 м² до 180 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 485 647 AED
от 1 485 647 AED
от 19 106 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
2%38 585 AED
При оформлении договора
8%154342 AED
+
4%59426 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%742 824 AED
При передаче
40%771 708 AED
После передачи
40%594 259 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2026
Этажность63
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 485 647 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин3 км
Медицинский центр9 км

Описание

Жилой комплекс из двух зданий в популярном комьюнити Sobha Hartland. Живите вблизи главных достопримечательностей Дубая и наслаждайтесь панорамными видами на Dubai Canal и окрестности города. Комплекс включает башни высотой 51 и 57 этажей, в каждой из которых расположены апартаменты с 1-3 спальнями. Все лоты с полностью оборудованной кухней и просторными балконами. Некоторые апартаменты сдаются с отдельной комнатой под рабочий кабинет или для персонала.

На территории комплекса созданы все условия для жизни и отдыха, включая бассейн, тренажерный зал, детскую площадку, зону барбекю и паркинг. В пешей доступности находятся школы Hartland International School Dubai и North London Collegiate School. За 10-15 минут можно доехать до гольф-поля The Track, Meydan Golf, супермаркетов Tudomart Supermarket и Emirates Talal Market, торгового центра Meydan One Mall, а также известных районов Downtown Dubai, Business Bay и Nad Al Sheba с их развитой инфраструктурой. Развитая транспортная сеть Комплекс расположен вблизи автомагистралей Ras Al Khor Road и Al Ain Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах на автомобиле. Функциональные пространства Планировка всех лотов предусматривает наличие гостиной-столовой, современной оборудованной кухни и ванной с качественной сантехникой. В апартаментах с 3 спальнями предусмотрена комната для персонала, а также дополнительное пространство для кабинета, детской или игровой. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
70 - 94
1 485 647 - 2 221 045
20 990 - 23 681
2 спальни
117 - 143
2 349 178 - 2 948 043
19 106 - 23 411
3 спальни
174 - 180
3 619 492 - 3 746 297
20 753 - 20 753

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1st Street, 1