Creek Vista Heights

На территории комплекса созданы все условия для жизни и отдыха, включая бассейн, тренажерный зал, детскую площадку, зону барбекю и паркинг. В пешей доступности находятся школы Hartland International School Dubai и North London Collegiate School. За 10-15 минут можно доехать до гольф-поля The Track, Meydan Golf, супермаркетов Tudomart Supermarket и Emirates Talal Market, торгового центра Meydan One Mall, а также известных районов Downtown Dubai, Business Bay и Nad Al Sheba с их развитой инфраструктурой. Развитая транспортная сеть Комплекс расположен вблизи автомагистралей Ras Al Khor Road и Al Ain Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах на автомобиле. Функциональные пространства Планировка всех лотов предусматривает наличие гостиной-столовой, современной оборудованной кухни и ванной с качественной сантехникой. В апартаментах с 3 спальнями предусмотрена комната для персонала, а также дополнительное пространство для кабинета, детской или игровой. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

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