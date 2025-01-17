Собха Хартленд

Sobha Hartland — активно строящийся район в самом сердце Дубая. В сообществе будет комфортно семьям с детьми, экспатам, инвесторам.





Инфраструктура:

Супермаркеты: Urban Fresh Mini Mart Co. LLC, LOFTDAY MARKET, Choithrams Sobha Hartland, Geant Express, One Park Avenue, Boardwalk Supermarket.

Образовательные учреждения: Hartland International School Dubai, North London Collegiate School, Dubai.

Рестораны: Poivre & Salt Restaurant, JIOJI, Nairi Armenian Cuisine, Mero Bites Restaurant & cafe.

Ближайшая медицинская клиника Medcare Medical Center расположена в 13 минутах на автомобиле в соседнем районе District One, а ближайший крупный торговый центр Dubai Mall находится в 20 минутах пути.





Из сообщества можно за 10 минут добраться до крупного заповедника Ras Al Khor.





Транспортная доступность:

Из района легко выехать, он окружен двумя шоссе — Ras Al Khor Road и Al Ain Dubai Road.

Сеть общественного транспорта еще развивается, но уже создано несколько автобусных остановок. Также по территории комьюнити можно передвигаться на такси или личном автомобиле.





Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 25 минут.