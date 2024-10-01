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Cove Edition 5 by Imtiaz

Al Sondos 52 Rosa Building, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Здание
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 34 м² до 71 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 673 112 AEDот 14 061 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
35%
При сдаче объекта
15%
После сдачи объекта
30%
Период рассрочки после сдачи объекта
36 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
34 – 41
673 112 – 712 935
17 052 – 19 477
1 спальня
71
1 005 385
14 061
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Эстетичный жилой комплекс в Dubailand. Изящные линии и лаконичный силуэт апарт-комплекса Cove Edition 5 находят отражение в просторных и светлых интерьерах. Здесь слияние современного дизайна и окружающей природы создает уникальную атмосферу для жизни, наполненной спокойствием и стилем. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с отделкой натуральными материалами, встроенной техникой немецких брендов и системами хранения. Панорамные окна открывают великолепные виды на горизонт Дубая и наполняют дом солнечным светом. - Балконы односпальных и двуспальных квартир оборудованы приватными бассейнами. - Все лоты оснащены системой «Умный дом» с поддержкой голосового помощника Alexa. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, infinity-бассейн на крыше, лаунж-зона, терраса для барбекю, конференц-зал, клубная комната и др. Преимущества расположения Проект выгодно расположен между шоссе Emirates Road и Al-Ain Dubai Road. Поездка до Dubai Outlet Mall займет 5 минут, до ярмарки Global Village и парка развлечений IMG Worlds of Adventure — 10 минут. Чтобы добраться до популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa, потребуется 15 минут, до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah — 25 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.

Локация

На карте
Al Sondos 52 Rosa Building, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт900 м
Средняя школа1 км
Магазин350 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт22 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха

Застройщик

Imtiaz Developments

Imtiaz Developments

Компания была основана в ОАЭ в октябре 2014 года и успешно развивается и растет до сих пор. В основе философии лежит неуклонное стремление к созданию долгосрочной ценности. Девелопер ставит перед собой задачу совершить революцию в сфере недвижимости, установив новые стандарты дизайна, функциональности и экологичности.
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Новости о проекте

  1. Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае
    Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае18.11.2024
  2. Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов
    Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов02.10.2024
  3. Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов
    Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов01.10.2024
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