Cove Edition 5 by Imtiaz

Описание

Эстетичный жилой комплекс в Dubailand. Изящные линии и лаконичный силуэт апарт-комплекса Cove Edition 5 находят отражение в просторных и светлых интерьерах. Здесь слияние современного дизайна и окружающей природы создает уникальную атмосферу для жизни, наполненной спокойствием и стилем. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с отделкой натуральными материалами, встроенной техникой немецких брендов и системами хранения. Панорамные окна открывают великолепные виды на горизонт Дубая и наполняют дом солнечным светом. - Балконы односпальных и двуспальных квартир оборудованы приватными бассейнами. - Все лоты оснащены системой «Умный дом» с поддержкой голосового помощника Alexa. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, infinity-бассейн на крыше, лаунж-зона, терраса для барбекю, конференц-зал, клубная комната и др. Преимущества расположения Проект выгодно расположен между шоссе Emirates Road и Al-Ain Dubai Road. Поездка до Dubai Outlet Mall займет 5 минут, до ярмарки Global Village и парка развлечений IMG Worlds of Adventure — 10 минут. Чтобы добраться до популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa, потребуется 15 минут, до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah — 25 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.