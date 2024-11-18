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Cove Edition 4 by Imtiaz

Tulip Oasis 6, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 35 м² до 140 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 628 778 AEDот 10 632 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
После передачи
30%
Период рассрочки
36 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 6
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
35
628 778
17 534
1 спальня
67
935 543
13 776
2 спальни
140
1 491 516
10 632
Брошюра проекта

Описание

Элегантный клубный дом в районе Dubailand. Плавные линии и современная архитектура жилого комплекса Cove Edition 4 представляет собой гармонию функциональности и изысканности. Светлые интерьеры и просторные планировки создают идеальное пространство для вашей комфортной жизни. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты в пастельных тонах, встроенной техникой европейских брендов и гардеробными. Панорамные окна открывают потрясающие вид на комьюнити. - Для удобства и безопасности резидентов все лоты оснащены системой «Умный дом». - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, детская площадка, общественное пространство для работы и отдыха, infinity-бассейн, терраса для барбекю, лаунж-зона на открытом воздухе и др. Преимущества расположения Проект имеет выгодное расположение вблизи крупного шоссе Al Ain – Dubai Road. Дорога до Dubai Outlet Mall займет 5 минут, до Global Village и IMG Worlds of Adventure – 10 минут, до Meydan Racecourse – 15 минут. Путь до популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa составит 20 минут, до Palm Jumeirah – 25 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах.

Локация

На карте
Tulip Oasis 6, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Средняя школа500 м
Магазин200 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт22 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Лобби для гостей

Новости о проекте

  1. Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае
    Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае18.11.2024
  2. Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов
    Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов02.10.2024
  3. Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов
    Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов01.10.2024
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