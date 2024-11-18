Cove Edition 4 by Imtiaz

Описание

Элегантный клубный дом в районе Dubailand. Плавные линии и современная архитектура жилого комплекса Cove Edition 4 представляет собой гармонию функциональности и изысканности. Светлые интерьеры и просторные планировки создают идеальное пространство для вашей комфортной жизни. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты в пастельных тонах, встроенной техникой европейских брендов и гардеробными. Панорамные окна открывают потрясающие вид на комьюнити. - Для удобства и безопасности резидентов все лоты оснащены системой «Умный дом». - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, детская площадка, общественное пространство для работы и отдыха, infinity-бассейн, терраса для барбекю, лаунж-зона на открытом воздухе и др. Преимущества расположения Проект имеет выгодное расположение вблизи крупного шоссе Al Ain – Dubai Road. Дорога до Dubai Outlet Mall займет 5 минут, до Global Village и IMG Worlds of Adventure – 10 минут, до Meydan Racecourse – 15 минут. Путь до популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa составит 20 минут, до Palm Jumeirah – 25 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах.