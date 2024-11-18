Cove Edition 3 by Imtiaz

Описание

Престижный жилой комплекс в Dubailand. Плавные линии фасада клубного дома Cove Edition 3 и изысканные интерьеры создают атмосферу уюта и комфорта. Каждая деталь продуманных планировок и эксклюзивные удобства сделают вашу жизнь легче и спокойнее. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой в пастельных тонах, панорамными окнами, просторными балконами, встроенной техникой от немецких брендов и системами хранения. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, infinity-бассейн, терраса для барбекю, лаунж-зона, многоцелевое пространство для работы и отдыха. Преимущества расположения Проект расположен вблизи двух шоссе — Al Ain Dubai Road и Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street. Дорога до Dubai Outlet Mall займет 5 минут, до Global Village и IMG World — 10 минут, до Dubai Safari Park – 15 минут. Популярные локации Dubai Mall и Downtown Dubai находятся в 25 минутах. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.