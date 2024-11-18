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Cove Edition 3 by Imtiaz

Ajmal Sarah Tower, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 35 м² до 88 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 674 213 AEDот 12 435 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
35%
При передаче
15%
После передачи
30%
Период рассрочки
36 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
35 – 40
674 213 – 707 157
17 418 – 18 928
1 спальня
70 – 88
1 002 688 – 1 099 773
12 435 – 14 168
Брошюра проекта

Описание

Престижный жилой комплекс в Dubailand. Плавные линии фасада клубного дома Cove Edition 3 и изысканные интерьеры создают атмосферу уюта и комфорта. Каждая деталь продуманных планировок и эксклюзивные удобства сделают вашу жизнь легче и спокойнее. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой в пастельных тонах, панорамными окнами, просторными балконами, встроенной техникой от немецких брендов и системами хранения. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, infinity-бассейн, терраса для барбекю, лаунж-зона, многоцелевое пространство для работы и отдыха. Преимущества расположения Проект расположен вблизи двух шоссе — Al Ain Dubai Road и Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street. Дорога до Dubai Outlet Mall займет 5 минут, до Global Village и IMG World — 10 минут, до Dubai Safari Park – 15 минут. Популярные локации Dubai Mall и Downtown Dubai находятся в 25 минутах. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.

Локация

На карте
Ajmal Sarah Tower, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт220 м
Средняя школа2 км
Магазин210 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса

Новости о проекте

  1. Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае
    Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае18.11.2024
  2. Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов
    Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов02.10.2024
  3. Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов
    Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов01.10.2024
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