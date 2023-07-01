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ГлавнаяЖилые комплексыCondor Marina Star by Devmark

Condor Marina Star by Devmark

Marina Star, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 3
1 / 3
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Condor Group
Площадь
от 44 м² до 627 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 1 641 372 AEDот 29 680 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
50%
После передачи
50%
Период рассрочки
18 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    50%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2023
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность32
Высота потолков3.1 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадии строительстваСуществующий

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
44 – 46
1 641 372 – 1 799 000
36 532 – 38 696
1 спальня
78 – 100
2 318 292 – 3 236 277
29 680 – 32 318
2 спальни
109 – 161
3 622 865 – 6 148 009
32 965 – 38 028

Описание

Престижный жилой комплекс в Dubai Marina. Раскинувшийся на берегу Персидского залива Condor Marina Star – это символ роскоши и стиля. Современная архитектура, впечатляющие интерьеры и эксклюзивные удобства создают атмосферу изысканной жизни в самом сердце мегаполиса. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с высококачественной отделкой, встроенной техникой от европейских брендов, большими панорамными окнами и просторными балконами. - Для удобства и безопасности резидентов все лоты оборудованы системой «Умный дом». Также в распоряжении жителей четырехуровневая парковка. - На территории комплекса расположены: фитнес-центр, зал для медитаций и занятий йогой, infinity-бассейн на крыше, детская игровая площадка, раздельная сауна для мужчин и женщин, общественное пространство для работы и отдыха. Инфраструктура района Dubai Marina – динамично развивающийся район на побережье Дубая. Комьюнити известно своими белоснежными песчаными пляжами, высочайшими жилыми небоскребами, многочисленными достопримечательностями, а также соседством с жемчужиной Дубая — островом Palm Jumeirah. Помимо развлекательных объектов, здесь также развита социальная инфраструктура. В течение 5-10 минут можно добраться до детских образовательных учреждений Willow Children’s Nursery, Toddler Town British Nursery, Regent International School и до медицинских центров Life GP Clinic, Emerald Avenue Medical Clinic, Medcare Medical Centre. Преимущества расположения Благодаря близости к автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road путь до Jumeirah Beach и Dubai Marina Mall займет 5 минут, до Palm Jumeirah и Emirates Golf Club – 8 минут, до Burj Khalifa, Dubai Mall, Downtown Dubai, Dubai Opera House – 18 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 24 минутах.

Инфраструктура

На карте
Marina Star, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Средняя школа500 м
Магазин600 м
Медицинский центр300 м
Метро2 км
Аэропорт34 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
  • Лобби для гостей
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Медицинский центр
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