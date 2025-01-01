Описание

Современный жилой комплекс средней этажности Samana Boulevard Heights в развивающемся квартале Dubailand, который ориентирован на семьи и тех, кто ищет стабильность и спокойствие. Отличительными чертами проекта являются озелененная среда и удобная транспортная доступность. Ключевые особенности – Все апартаменты оснащены собственным приватным бассейном. – Продуманная инфраструктура предлагает полный набор удобств для повседневной жизни: современный тренажерный зал, беговые дорожки, открытый бассейн и многочисленные зоны для отдыха и релаксации. – На территории обустроены детский бассейн и специальная игровая площадка. Преимущества расположения Расположение комплекса обеспечивает быстрое сообщение со всеми ключевыми точками города. Дорога до Global Village и IMG Worlds of Adventure займет 10-15 минут. Торговые центры Dubai Mall и Mall of Arabia находятся в 20-25 минутах езды. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai (DXB).