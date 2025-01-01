Каталог
BOULEVARD HEIGHTS

2, 7th Street, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 39 м² до 111 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 188 700 $от 3 908 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность17
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
39
188 700
4 836
1 спальня
69
313 138
4 494
2 спальни
111
435 670
3 908
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современный жилой комплекс средней этажности Samana Boulevard Heights в развивающемся квартале Dubailand, который ориентирован на семьи и тех, кто ищет стабильность и спокойствие. Отличительными чертами проекта являются озелененная среда и удобная транспортная доступность. Ключевые особенности – Все апартаменты оснащены собственным приватным бассейном. – Продуманная инфраструктура предлагает полный набор удобств для повседневной жизни: современный тренажерный зал, беговые дорожки, открытый бассейн и многочисленные зоны для отдыха и релаксации. – На территории обустроены детский бассейн и специальная игровая площадка. Преимущества расположения Расположение комплекса обеспечивает быстрое сообщение со всеми ключевыми точками города. Дорога до Global Village и IMG Worlds of Adventure займет 10-15 минут. Торговые центры Dubai Mall и Mall of Arabia находятся в 20-25 минутах езды. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai (DXB).

Локация

На карте
2, 7th Street, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Средняя школа15 км
Магазин500 м
Медицинский центр10 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Джакузи
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Открытый балкон
  • Терраса

Застройщик

Samana Developers

Одна из самых быстрорастущих компаний в сфере недвижимости ОАЭ с безупречной репутацией. Является неотъемлемой частью бизнес-конгломерата SAMANA Group, включающего в себя более 10 компаний.
