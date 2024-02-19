Bluewaters Bay

Описание

Жилой комплекс в быстрорастущем районе Bluewaters Island — настоящее воплощение курортного образа жизни с белоснежными пляжами, умиротворяющими морскими пейзажами и променадами. Наслаждайтесь спокойствием и уединением на берегу Персидского залива вдали от шумного мегаполиса. Комплекс из двух башен насчитывает 672 апартамента и пентхауса с 1-4 спальнями. Во всех лотах предусмотрены просторный балкон или терраса. Из окон открываются виды на водную гладь и колесо обозрения Ain Dubai. На территории большой выбор премиальных удобств: теннисный корт, infinity-бассейн, фитнес-центр, открытая тренировочная площадка, зоны барбекю и места для отдыха, общественные сады, игровые площадки, детский бассейн, смотровая площадка, беговые дорожки. За 5-10 минут можно дойти до ресторанов The Pods, The Beach Grill и Mott 32 Dubai, тематического парка Madame Tussauds Dubai, художественной галереи Oblong Contemporary Art Gallery, дошкольного учреждения Willow Children's Nursery, магазина Choithrams Marina. Вблизи достопримечательностей Превосходное расположение между Bluewaters Island и JBR обеспечивает близость комплекса ко многим известным достопримечательностям. В пределах 10 минут находятся районы Dubai Marina и Palm Jumeirah. За 20 минут можно доехать до районов Business Bay и DIFC, небоскреба Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall. Близость к пляжам Жителям доступен прямой выход к частным пляжам с белым песком. За 10 минут можно дойти до пляжей Marina Beach и JBR Beach, которые отличаются ухоженными лужайками и зонами отдыха. Функциональные пространства Планировками предусмотрены спальни, индивидуальные ванные комнаты, открытые кухни, гостиная-столовая, прихожие и кладовые. Некоторые лоты с 2 спальнями и все апартаменты с 3-4 спальнями включают комнату для персонала, гардеробную и дамскую комнату. Надежный застройщик Meraas является одним из ведущих застройщиков в Дубае, преображающих современный облик города. Компания признана инноватором в области жилой и коммерческой недвижимости, частного здравоохранения, ресторанном, развлекательном, отельном и туристическом бизнесе.