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ГлавнаяЖилые комплексыBluewaters Bay

Bluewaters Bay

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Dubai Marina, Bluewaters Island Street, 13
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 13
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Meraas Development LLC
Площадь
от 74 м² до 190 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 4 200 000 AEDот 47 329 AED/м²
+971 (4) 412-5000

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Старт продаж4 кв. 2022
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
ФасадНавесной фасад
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Вторичная продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
74
4 200 000
56 650
3 спальни
190
9 000 000
47 329

Описание

Жилой комплекс в быстрорастущем районе Bluewaters Island — настоящее воплощение курортного образа жизни с белоснежными пляжами, умиротворяющими морскими пейзажами и променадами. Наслаждайтесь спокойствием и уединением на берегу Персидского залива вдали от шумного мегаполиса. Комплекс из двух башен насчитывает 672 апартамента и пентхауса с 1-4 спальнями. Во всех лотах предусмотрены просторный балкон или терраса. Из окон открываются виды на водную гладь и колесо обозрения Ain Dubai. На территории большой выбор премиальных удобств: теннисный корт, infinity-бассейн, фитнес-центр, открытая тренировочная площадка, зоны барбекю и места для отдыха, общественные сады, игровые площадки, детский бассейн, смотровая площадка, беговые дорожки. За 5-10 минут можно дойти до ресторанов The Pods, The Beach Grill и Mott 32 Dubai, тематического парка Madame Tussauds Dubai, художественной галереи Oblong Contemporary Art Gallery, дошкольного учреждения Willow Children's Nursery, магазина Choithrams Marina. Вблизи достопримечательностей Превосходное расположение между Bluewaters Island и JBR обеспечивает близость комплекса ко многим известным достопримечательностям. В пределах 10 минут находятся районы Dubai Marina и Palm Jumeirah. За 20 минут можно доехать до районов Business Bay и DIFC, небоскреба Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall. Близость к пляжам Жителям доступен прямой выход к частным пляжам с белым песком. За 10 минут можно дойти до пляжей Marina Beach и JBR Beach, которые отличаются ухоженными лужайками и зонами отдыха. Функциональные пространства Планировками предусмотрены спальни, индивидуальные ванные комнаты, открытые кухни, гостиная-столовая, прихожие и кладовые. Некоторые лоты с 2 спальнями и все апартаменты с 3-4 спальнями включают комнату для персонала, гардеробную и дамскую комнату. Надежный застройщик Meraas является одним из ведущих застройщиков в Дубае, преображающих современный облик города. Компания признана инноватором в области жилой и коммерческой недвижимости, частного здравоохранения, ресторанном, развлекательном, отельном и туристическом бизнесе.

Инфраструктура

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Dubai Marina, Bluewaters Island Street, 13

Транспортная доступность

Общественный транспорт290 м
Море500 м
Средняя школа6 км
Магазин500 м
Медицинский центр11 км
Метро1 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Зона барбекю

Новости о проекте

  1. Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы
    Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы 11.03.2024
  2. Популярные застройщики ОАЭ
    Популярные застройщики ОАЭ19.02.2024
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