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Binghatti Tulip

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Assel Boulevard, 19/11
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 5
Визуализация
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 28 м² до 245 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена625 341 AED
от 625 341 AED
от 7 929 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
20%125068 AED
+
4%25014 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%312 671 AED
При передаче
30%187 602 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2024
Этажность38
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 625 341 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт240 м
Средняя школа2 км
Магазин200 м
Медицинский центр1 км

Описание

Откройте для себя сбалансированный образ жизни в районе JVC. Каждая деталь тщательно создана, чтобы обеспечить резидентам комфорт, выходящий за рамки обыденности. В комплексе представлены студии, апартаменты с 1-3 спальнями и частными бассейнами. Современный дизайн апартаментов реализован без ущерба для практичности. Встроенные шкафы и просторные гостиные вписываются в дизайн, идеально сочетая функциональность и стиль.

В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркеты Smile On, Prich, Classic Minimart и The Express Cart, детские сады Green Roots Nursery, Kids World Nursery и Little Wonders Nursery, аптеки Life и Aster Pharmacy, торговый центр Circle Mall, школа JSS International School, рестораны Mero Solti и Socialicious Restaurant. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи автотрасс Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что обеспечит быстрый доступ к самым востребованным локациям города. За 15 минут можно добраться до Business Bay и Dubai Hills. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут. Качественная отделка Чувственный проект с нотками авангарда задает атмосферу изысканности и элегантности. Тщательно спроектированные жилые пространства характеризуются высококачественной отделкой — идеальный баланс прагматичного дизайна и современной формы. Все лоты оснащены современной сантехникой и мебелью. Фурнитура подобрана вручную. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
28 - 28
625 341 - 625 341
22 207 - 22 207
2 спальни
105 - 245
1 814 478 - 2 084 235
7 929 - 19 082
3 спальни
170 - 170
2 936 914 - 2 986 914
17 214 - 17 481

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Assel Boulevard, 19/11