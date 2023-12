Binghatti Tulip

В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркеты Smile On, Prich, Classic Minimart и The Express Cart, детские сады Green Roots Nursery, Kids World Nursery и Little Wonders Nursery, аптеки Life и Aster Pharmacy, торговый центр Circle Mall, школа JSS International School, рестораны Mero Solti и Socialicious Restaurant. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи автотрасс Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что обеспечит быстрый доступ к самым востребованным локациям города. За 15 минут можно добраться до Business Bay и Dubai Hills. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут. Качественная отделка Чувственный проект с нотками авангарда задает атмосферу изысканности и элегантности. Тщательно спроектированные жилые пространства характеризуются высококачественной отделкой — идеальный баланс прагматичного дизайна и современной формы. Все лоты оснащены современной сантехникой и мебелью. Фурнитура подобрана вручную. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

