Binghatti Titania

Описание

Новый архитектурный ориентир в Majan, созданный с предельной точностью и вниманием к пропорциям. Жилой комплекс Titania стал первым проектом Binghatti в этом стратегическом центре Дубая. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой натуральными материалами в приглушенных пастельных тонах, встроенной техникой, системой «Умный дом, панорамными окнами, открытыми планировками. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, детская игровая площадка, пространство для йоги, раздельные бассейны для взрослых и детей, плавающие беседки, лаунж-зоны, прогулочные дорожки и др. - Фасад здания спроектирован в фирменном стиле Binghatti — темная металлическая сетка и выразительные стеклянные поверхности создают мгновенно узнаваемый силуэт. Преимущества расположения Вблизи проекта проходит одно из главных шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до ярмарки Global village займет 15 минут, до цветочного парка Dubai Miracle Garden и района JVC — 20 минут. Чтобы добраться до торгового центра Dubai Hills Mall, понадобится 25 минут, до популярной локации Burj Khalifa — 30 минут. Dubai International Airport находится в 35 минутах пути.