ГлавнаяЖилые комплексыBinghatti Titania

Binghatti Titania

19/5, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 34 м² до 111 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 185 160 $от 3 793 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При сдаче объекта
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность37
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
34
185 160
5 319
2 спальни
111
422 055 – 423 417
3 793 – 3 799
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Новый архитектурный ориентир в Majan, созданный с предельной точностью и вниманием к пропорциям. Жилой комплекс Titania стал первым проектом Binghatti в этом стратегическом центре Дубая. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой натуральными материалами в приглушенных пастельных тонах, встроенной техникой, системой «Умный дом, панорамными окнами, открытыми планировками. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, детская игровая площадка, пространство для йоги, раздельные бассейны для взрослых и детей, плавающие беседки, лаунж-зоны, прогулочные дорожки и др. - Фасад здания спроектирован в фирменном стиле Binghatti — темная металлическая сетка и выразительные стеклянные поверхности создают мгновенно узнаваемый силуэт. Преимущества расположения Вблизи проекта проходит одно из главных шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до ярмарки Global village займет 15 минут, до цветочного парка Dubai Miracle Garden и района JVC — 20 минут. Чтобы добраться до торгового центра Dubai Hills Mall, понадобится 25 минут, до популярной локации Burj Khalifa — 30 минут. Dubai International Airport находится в 35 минутах пути.

Локация

На карте
19/5, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин300 м
Медицинский центр600 м
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

