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ГлавнаяЖилые комплексыBinghatti Royale

Binghatti Royale

15/16, Mayar Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Binghatti Holding LTD
Площадь
от 74 м² до 195 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 168 749 AEDот 14 690 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче
70%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.6 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
74 – 86
1 168 749 – 1 551 249
15 590 – 17 973
2 спальни
150 – 172
2 443 749 – 2 656 249
15 364 – 16 257
3 спальни
195
2 868 749 – 2 900 624
14 690 – 14 854

Описание

Роскошная жилая башня в Jumeirah Village Circle. В клубном доме Binghatti Royale прекрасно сочетаются расслабленная атмосфера пригорода с удобствами городской среды. Идеальное место для жизни в гармонии с собой и окружающим миром. Ключевые особенности - Во всех апартаментах предусмотрены дизайнерская отделка натуральными материалами в светлых тонах, продуманные планировки с высокими потолками, окна с панорамным остеклением и просторные балконы. - Резидентам будут доступны: фитнес-зал, корт для пэддл-тенниса, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона, терраса, фреш-бар. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle – это современное комьюнити с ухоженными парками, удобным расположением и высоким уровнем безопасности. Внутри района есть все необходимые объекты инфраструктуры: магазины, аптеки, развлекательные и торговые центры, рестораны. На расстоянии 5-10 минут находятся детские образовательные учреждения JSS International School, Kids World Nursery, Ladybird Nursery и медицинские центры Aster Medical Clinic, Life Medical Centre, Magnum Family Medical Centre. Преимущества расположения Благодаря близкому расположению проекта к автомагистрали Al Khalil Road, резиденты легко смогут добраться до любой локации Дубая. Дорога до Circle Mall займет 9 минут, до Global Village и IMG Worlds of Adventure – 20 минут, до Burj Khalifa, Dubai Mall и Palm Jumeirah — 30 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 33 минуты.

Инфраструктура

На карте
15/16, Mayar Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин300 м
Медицинский центр210 м
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Открытый балкон
  • Терраса

Застройщик

Binghatti Holding LTD

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
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