Описание

Роскошная жилая башня в Jumeirah Village Circle. В клубном доме Binghatti Royale прекрасно сочетаются расслабленная атмосфера пригорода с удобствами городской среды. Идеальное место для жизни в гармонии с собой и окружающим миром. Ключевые особенности - Во всех апартаментах предусмотрены дизайнерская отделка натуральными материалами в светлых тонах, продуманные планировки с высокими потолками, окна с панорамным остеклением и просторные балконы. - Резидентам будут доступны: фитнес-зал, корт для пэддл-тенниса, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона, терраса, фреш-бар. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle – это современное комьюнити с ухоженными парками, удобным расположением и высоким уровнем безопасности. Внутри района есть все необходимые объекты инфраструктуры: магазины, аптеки, развлекательные и торговые центры, рестораны. На расстоянии 5-10 минут находятся детские образовательные учреждения JSS International School, Kids World Nursery, Ladybird Nursery и медицинские центры Aster Medical Clinic, Life Medical Centre, Magnum Family Medical Centre. Преимущества расположения Благодаря близкому расположению проекта к автомагистрали Al Khalil Road, резиденты легко смогут добраться до любой локации Дубая. Дорога до Circle Mall займет 9 минут, до Global Village и IMG Worlds of Adventure – 20 минут, до Burj Khalifa, Dubai Mall и Palm Jumeirah — 30 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 33 минуты.