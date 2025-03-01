Binghatti Phoenix

Описание

Новый эталон роскоши и утонченности в самом сердце Дубая. Расположенный в оживленном районе Jumeirah Village Circle, проект предлагает изысканные апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями. Каждая деталь здания отражает элегантность и инновационный подход к дизайну, создавая неповторимый облик, который воплощает современную изысканность и комфорт. Ключевые особенности – Просторные планировки и широкие балконы расширяют жилые пространства, открывая завораживающие виды на городской пейзаж. – Комплекс предлагает полный спектр услуг для активного и здорового образа жизни, включая современный фитнес-центр, зоны для йоги, просторные сады и гольф-паттинг – В отделке использованы натуральные материалы: дерево, мрамор, стекло и металл. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) отличается мало- и среднеэтажной застройкой с хорошо развитой инфраструктурой. В районе много парков: например, Halfa Park и Khansoor Park. Поблизости расположена многопрофильная клиника Right Health Karama Medical Center и несколько детских садов и школ: JSS International School, Ladybird Early Learning Centre, Kiddie Jungle Play area Nursery JVC activities Kids Care. Для шоппинга доступен крупный торговый центр Circle Mall JVC. В пешей доступности находится множество супермаркетов, кафе и ресторанов. Преимущества расположения Локация имеет хорошее сообщение со всеми районами города благодаря выездам на основные магистрали: Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd, Al Khail Rd и Hassa St. За 15-20 минут можно добраться до набережной Dubai Marina или развлекательного парка Dubai Miracle Garden. Burj Khalifa и Dubai Mall и находятся в 25 минутах от комплекса. Дорога до Al Maktoum International Airport составит 30 минут.