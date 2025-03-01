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Главная - Жилые комплексы - Binghatti Phoenix

Binghatti Phoenix

10, 7 Street, JVC District 13, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
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Визуализация
Застройщик
Binghatti Holding LTD
Площадь
от 32 м² до 111 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 600 000 AEDот 14 414 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%120 000 AED
При оформлении договора
4%24000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%300 000 AED
При передаче
30%180 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2025
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
Стоимостьот 600 000 AED
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
32 - 48
600 000 - 750 000
15 625 - 18 750
1 спальня
56 - 78
900 000 - 1 200 000
15 385 - 16 071
2 спальни
72 - 111
1 430 000 - 1 600 000
14 414 - 19 861

Описание

Новый эталон роскоши и утонченности в самом сердце Дубая. Расположенный в оживленном районе Jumeirah Village Circle, проект предлагает изысканные апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями. Каждая деталь здания отражает элегантность и инновационный подход к дизайну, создавая неповторимый облик, который воплощает современную изысканность и комфорт. Ключевые особенности – Просторные планировки и широкие балконы расширяют жилые пространства, открывая завораживающие виды на городской пейзаж. – Комплекс предлагает полный спектр услуг для активного и здорового образа жизни, включая современный фитнес-центр, зоны для йоги, просторные сады и гольф-паттинг – В отделке использованы натуральные материалы: дерево, мрамор, стекло и металл. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) отличается мало- и среднеэтажной застройкой с хорошо развитой инфраструктурой. В районе много парков: например, Halfa Park и Khansoor Park. Поблизости расположена многопрофильная клиника Right Health Karama Medical Center и несколько детских садов и школ: JSS International School, Ladybird Early Learning Centre, Kiddie Jungle Play area Nursery JVC activities Kids Care. Для шоппинга доступен крупный торговый центр Circle Mall JVC. В пешей доступности находится множество супермаркетов, кафе и ресторанов. Преимущества расположения Локация имеет хорошее сообщение со всеми районами города благодаря выездам на основные магистрали: Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd, Al Khail Rd и Hassa St. За 15-20 минут можно добраться до набережной Dubai Marina или развлекательного парка Dubai Miracle Garden. Burj Khalifa и Dubai Mall и находятся в 25 минутах от комплекса. Дорога до Al Maktoum International Airport составит 30 минут.

Инфраструктура

10, 7 Street, JVC District 13, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Площадка для сквоша
  • Спортивная площадка
Дополнительно
  • Магазины