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ГлавнаяЖилые комплексыBinghatti Grove

Binghatti Grove

19/2, Adham Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 7
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Binghatti Holding LTD
Площадь
от 73 м² до 176 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 200 624 AEDот 15 862 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче
30%
Возможность Post Handover
Доступно
Налог
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность51
Высота потолков3.6 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
73 – 85
1 200 624 – 1 604 374
16 317 – 18 873
2 спальни
148
2 358 749
15 862
3 спальни
176
2 868 749
16 293

Описание

Оазис спокойствия в Jumeirah Village Circle. В каждой резиденции жилой башни Binghatti Grove царит атмосфера уюта и гармонии, созданная для вашего благополучия. Это идеальное место для тех, кто ценит тишину природы и комфорт современной жизни. Ключевые особенности - В отделке апартаментов использованы экологически чистые материалы в натуральных тонах. Панорамные окна, балконы с приватными бассейнами и встроенная техника во всех лотах. - Резидентам доступны: тренажерный зал, баскетбольное поле, корт для падел-тенниса, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона под открытым небом. Преимущества расположения Благодаря удобному расположению проекта вблизи одной из самых крупных автомагистралей страны Sheikh Mohammed bin Zayed Road, дорога до таких ключевых локаций как Burj Khalifa и Dubai Mall займет 35 минут, до IMG Worlds of Adventure и Palm Jumeirah – 25 минут. Чтобы добраться до аэропорта Dubai International Airport потребуется 35 минут.

Локация

На карте
19/2, Adham Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт35 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Binghatti Holding LTD

Binghatti Holding LTD

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
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Новости о проекте

  1. Современный дизайн интерьера недвижимости ОАЭ в 2024 году. Тренды и решения
    Современный дизайн интерьера недвижимости ОАЭ в 2024 году. Тренды и решения10.10.2024
  2. Топ-5 факторов, которые удивляют российских инвесторов в квартирах Дубая
    Топ-5 факторов, которые удивляют российских инвесторов в квартирах Дубая04.10.2024
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