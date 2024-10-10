Описание

Оазис спокойствия в Jumeirah Village Circle. В каждой резиденции жилой башни Binghatti Grove царит атмосфера уюта и гармонии, созданная для вашего благополучия. Это идеальное место для тех, кто ценит тишину природы и комфорт современной жизни. Ключевые особенности - В отделке апартаментов использованы экологически чистые материалы в натуральных тонах. Панорамные окна, балконы с приватными бассейнами и встроенная техника во всех лотах. - Резидентам доступны: тренажерный зал, баскетбольное поле, корт для падел-тенниса, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона под открытым небом. Преимущества расположения Благодаря удобному расположению проекта вблизи одной из самых крупных автомагистралей страны Sheikh Mohammed bin Zayed Road, дорога до таких ключевых локаций как Burj Khalifa и Dubai Mall займет 35 минут, до IMG Worlds of Adventure и Palm Jumeirah – 25 минут. Чтобы добраться до аэропорта Dubai International Airport потребуется 35 минут.