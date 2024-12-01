Binghatti Gardenia

В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Из окон открывается панорамный вид на город. Интерьеры тщательно продуманы, чтобы создать атмосферу комфорта, изысканности и наслаждения. Раздвижные стеклянные двери и окна создают идеальный баланс между внутренним и внешним пространствами, сохраняя высокий уровень экологического контроля и функциональности. На территории находятся тренажерный зал, бассейны для детей и взрослых. В пешей доступности расположены детский сад Green Roots Nursery, магазины Classic Minimart и Bishoy Grocery, кафе Renee Cafe, аптека Life Pharmacy, парк JVC Community Park. Чуть дальше — торговый центр Circle Mall JVC, школы JSS International School и Nord Anglia International School, больница Neuro Spinal Hospital. Живите в окружении природы В окружении находятся ухоженные парки JVT Community Park, Novelia Village, JVC District 16, JVC District 10 Park, сад чудес и сад бабочек Dubai Butterfly Garden. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Знаковая архитектура Дубая Здание выделяется своей символичной архитектурой. Отдельные балконы интегрированы друг с другом, формируя общее сообщество. Такой мотив создает иллюзию, придающую статическому окружению здания динамичный характер. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

Подробнее