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Главная - Жилые комплексы - Binghatti Gardenia

Binghatti Gardenia

1/1, 20 Street, Jumeirah Village Circle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 30 м² до 160 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена655 000 AED
от 655 000 AED
от 14 798 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%131 000 AED
При оформлении договора
4%26200 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%327 500 AED
При передаче
30%196 500 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2024
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 655 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детский бассейн
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт600 м
Средняя школа1 км
Магазин130 м
Медицинский центр6 км

Описание

Современный проект, в котором сочетаются эстетика и гармония с природой. Замысловатые детали и продуманный дизайн помещений создают атмосферу изысканной роскоши — настоящий рай для жизни.

В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Из окон открывается панорамный вид на город. Интерьеры тщательно продуманы, чтобы создать атмосферу комфорта, изысканности и наслаждения. Раздвижные стеклянные двери и окна создают идеальный баланс между внутренним и внешним пространствами, сохраняя высокий уровень экологического контроля и функциональности. На территории находятся тренажерный зал, бассейны для детей и взрослых. В пешей доступности расположены детский сад Green Roots Nursery, магазины Classic Minimart и Bishoy Grocery, кафе Renee Cafe, аптека Life Pharmacy, парк JVC Community Park. Чуть дальше — торговый центр Circle Mall JVC, школы JSS International School и Nord Anglia International School, больница Neuro Spinal Hospital. Живите в окружении природы В окружении находятся ухоженные парки JVT Community Park, Novelia Village, JVC District 16, JVC District 10 Park, сад чудес и сад бабочек Dubai Butterfly Garden. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Знаковая архитектура Дубая Здание выделяется своей символичной архитектурой. Отдельные балконы интегрированы друг с другом, формируя общее сообщество. Такой мотив создает иллюзию, придающую статическому окружению здания динамичный характер. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
30 - 30
655 000 - 700 000
21 455 - 22 929
2 спальни
103 - 103
1 530 000 - 1 680 000
14 798 - 16 306
3 спальни
160 - 160
2 990 000 - 3 010 000
18 653 - 18 792

Инфраструктура

1/1, 20 Street, Jumeirah Village Circle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates