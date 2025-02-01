Binghatti Azure

В пределах 5 минут на автомобиле находятся супермаркеты Nesto, Viva и Choithrams, школа JSS International School, торговый центр Circle Mall, аптеки Supercare и Life, рестораны Amadio, Goose Island Tap House и Socialicious, медицинский центр Dialysis Centre. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автомагистрали Al Khail Road и Sheikh Mohammed bin Zayed Road, что позволит быстро добраться до любой точки города. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет 25 минут. Качественная отделка Элегантные материалы и бескомпромиссная отделка по всему зданию являются свидетельством выдающегося качества и мастерства, предоставленных известными международными поставщиками. Вся фурнитура и аксессуары тщательно подобраны вручную. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

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