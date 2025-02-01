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Главная - Жилые комплексы - Binghatti Azure

Binghatti Azure

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, District JVC 16, 12 Street, 10/10
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 5
Визуализация
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 31 м² до 173 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена590 000 AED
от 590 000 AED
от 11 064 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
20%118000 AED
+
4%23600 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%295 000 AED
При передаче
30%177 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2025
Этажность27
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 590 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт280 м
Средняя школа1 км
Магазин300 м
Медицинский центр1 км

Описание

Эксклюзивный проект в семейном районе JVC — настоящий рай для активного образа жизни. Погрузитесь в мир современной жизни, где передовые архитектурные инновации и безупречный дизайн создают подлинное произведение искусства. В комплексе представлено 584 резиденции, включая студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая деталь направлена на создание приватных пространств, соответствующих вашим потребностям в уединении.

В пределах 5 минут на автомобиле находятся супермаркеты Nesto, Viva и Choithrams, школа JSS International School, торговый центр Circle Mall, аптеки Supercare и Life, рестораны Amadio, Goose Island Tap House и Socialicious, медицинский центр Dialysis Centre. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автомагистрали Al Khail Road и Sheikh Mohammed bin Zayed Road, что позволит быстро добраться до любой точки города. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет 25 минут. Качественная отделка Элегантные материалы и бескомпромиссная отделка по всему зданию являются свидетельством выдающегося качества и мастерства, предоставленных известными международными поставщиками. Вся фурнитура и аксессуары тщательно подобраны вручную. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
31 - 36
590 000 - 590 000
16 142 - 18 736
2 спальни
126 - 173
1 760 000 - 1 919 600
11 064 - 13 924

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, District JVC 16, 12 Street, 10/10