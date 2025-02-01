Binghatti Azure

Binghatti AzureUnited Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, District JVC 16, 12 Street, 10/10
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Об объекте
Внутренняя инфраструктура
- Детская площадка
- Детский бассейн
- Средняя школа
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Зона отдыха
- Прогулочная зона
- Магазины
- Медицинский центр
- Ресторан / Кафе
- Переговорная комната
Транспортная доступность
Описание
Эксклюзивный проект в семейном районе JVC — настоящий рай для активного образа жизни. Погрузитесь в мир современной жизни, где передовые архитектурные инновации и безупречный дизайн создают подлинное произведение искусства. В комплексе представлено 584 резиденции, включая студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая деталь направлена на создание приватных пространств, соответствующих вашим потребностям в уединении.
В пределах 5 минут на автомобиле находятся супермаркеты Nesto, Viva и Choithrams, школа JSS International School, торговый центр Circle Mall, аптеки Supercare и Life, рестораны Amadio, Goose Island Tap House и Socialicious, медицинский центр Dialysis Centre. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автомагистрали Al Khail Road и Sheikh Mohammed bin Zayed Road, что позволит быстро добраться до любой точки города. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет 25 минут. Качественная отделка Элегантные материалы и бескомпромиссная отделка по всему зданию являются свидетельством выдающегося качества и мастерства, предоставленных известными международными поставщиками. Вся фурнитура и аксессуары тщательно подобраны вручную. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.