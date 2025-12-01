Beach Walk Residence by Imtiaz

Описание

Изысканный жилой комплекс на островах Dubai Islands. Комьюнити ориентировано на резидентов с семьями, предпочитающих неспешный образ жизни на берегу моря. Beach Walk Residence приглашает погрузиться в спокойствие и безмятежность курортной атмосферы. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с отделкой, панорамными окнами, встроенной техникой и полностью меблированы. - На территории проекта планируются: Infinity-бассейн и парк на крыше, дзен-сад, пространство для занятий йогой на открытом воздухе, сауна, зона барбекю, детская площадка, тренажерный зал. - Предусмотрены отдельная парковка для гостей комплекса и зарядная станция для электромобилей. Инфраструктура района Быстроразвивающийся район Dubai Islands расположен на четырех островах вблизи бурлящей жизни мегаполиса. На одном из островов будет построен один из самых больших торговых центров ОАЭ Deira Mall. В течение 10-15 минут можно добраться до медицинских центров Dubai Hospital, Al Kuwait Hospital Dubai, Al Baraha Government Service и до школ Green Leaves Early Childhood Centre, The Primary Nursery, The Elite English School. Преимущества расположения Острова с городом связывает автомобильный мост Infinity Bridge. Путь до центра Дубая и основных достопримечательностей — Burj Khalifa, Burj Al Arab, Dubai Frame, Dubai Mall и др. — займет 20-25 минут. Добраться до аэропорта Dubai International Airport можно за 12 минут.