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Beach Walk Residence by Imtiaz

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 85 м² до 139 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 976 906 AEDот 21 407 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%395 381 AED
При оформлении договора
4%79 076 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%790 762 AED
При передаче
40%790 762 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность16
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
85 - 116
1 976 906 - 2 493 477
21 407 - 23 116
2 спальни
139
3 200 000
22 963

Описание

Изысканный жилой комплекс на островах Dubai Islands. Комьюнити ориентировано на резидентов с семьями, предпочитающих неспешный образ жизни на берегу моря. Beach Walk Residence приглашает погрузиться в спокойствие и безмятежность курортной атмосферы. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с отделкой, панорамными окнами, встроенной техникой и полностью меблированы. - На территории проекта планируются: Infinity-бассейн и парк на крыше, дзен-сад, пространство для занятий йогой на открытом воздухе, сауна, зона барбекю, детская площадка, тренажерный зал. - Предусмотрены отдельная парковка для гостей комплекса и зарядная станция для электромобилей. Инфраструктура района Быстроразвивающийся район Dubai Islands расположен на четырех островах вблизи бурлящей жизни мегаполиса. На одном из островов будет построен один из самых больших торговых центров ОАЭ Deira Mall. В течение 10-15 минут можно добраться до медицинских центров Dubai Hospital, Al Kuwait Hospital Dubai, Al Baraha Government Service и до школ Green Leaves Early Childhood Centre, The Primary Nursery, The Elite English School. Преимущества расположения Острова с городом связывает автомобильный мост Infinity Bridge. Путь до центра Дубая и основных достопримечательностей — Burj Khalifa, Burj Al Arab, Dubai Frame, Dubai Mall и др. — займет 20-25 минут. Добраться до аэропорта Dubai International Airport можно за 12 минут.

Инфраструктура

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Средняя школа7 км
Магазин500 м
Медицинский центр8 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей