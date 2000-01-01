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ГлавнаяЖилые комплексыBeach Walk Residence 2 by Imtiaz

Beach Walk Residence 2 by Imtiaz

99/8, Nakhlat Deira Street, Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 88 м² до 240 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 2 226 484 AEDот 20 269 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Налог
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность12
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
88 – 89
2 226 484 – 2 411 729
25 281 – 26 917
2 спальни
105
2 587 930
24 624
3 спальни
134
2 981 330
22 229

Описание

Райский уголок вдали от городской суеты на берегу Персидского залива. Beach Walk Residence 2 — премиальный жилой комплекс, который становится апологетом совершенно нового уровня жизни и комфорта. Клубный дом расположен на Dubai Islands, откуда одинаково быстро можно добраться и до центра Дубая, и до центра Шарджи. Ключевые особенности — Частный доступ к пляжу в 5 минутах от резиденции. Насладитесь спокойствием и морским отдыхом на великолепном побережье и в специально оборудованных зонах. — Апартаменты сдаются с полностью укомплектованными мебелью, выполненной на заказ. — Сдержанный дизайн с использованием природных элементов, натурального дерева и голубого мрамора в отделке. Лазурные, океанические и молочные оттенки идеально дополняют скругленными формами неоклассического стиля. Полностью меблированные апартаменты с мебелью на заказ. — Удобства мирового класса на территории комплекса: семейный и infinity-бассейн, дзен-сад, детская игровая площадка, лаунж-зона, бильярд, пространство для йоги, фитнес-зал и многое другое. Инфраструктура района Dubai Islands — стремительно развивающееся комьюнити с уникальным географическим положением: 21 км белоснежных пляжей, яхтенные причалы, отели и гольф-поля сочетаются с близостью к таким достопримечательностям как Burj Khalifa и Dubai Mall. В радиусе 10-15 минут от клубного дома расположено все необходимое для повседневного быта: школы New Academy, Toledo, госпиталь Al Kuwait, торговые центры One Deira Mall, Century Mall. Особенности расположения Острова с материком соединяет архитектурное чудо 21 века — новый мост Infinity Bridge, переходящая в одноименное шоссе. До ключевых районов Дубая получится добраться за 15-25 минут — например, до Downtown и Business Bay. До центра Шарджи можно доехать за 30 минут. До Dubai International Airport дорога займет 18 минут.

Инфраструктура

На карте
99/8, Nakhlat Deira Street, Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Магазин2 км
Медицинский центр7 км
Аэропорт10 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
Дополнительно
  • Набережная
  • Открытый балкон
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