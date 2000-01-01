Beach Walk Residence 2 by Imtiaz

Описание

Райский уголок вдали от городской суеты на берегу Персидского залива. Beach Walk Residence 2 — премиальный жилой комплекс, который становится апологетом совершенно нового уровня жизни и комфорта. Клубный дом расположен на Dubai Islands, откуда одинаково быстро можно добраться и до центра Дубая, и до центра Шарджи. Ключевые особенности — Частный доступ к пляжу в 5 минутах от резиденции. Насладитесь спокойствием и морским отдыхом на великолепном побережье и в специально оборудованных зонах. — Апартаменты сдаются с полностью укомплектованными мебелью, выполненной на заказ. — Сдержанный дизайн с использованием природных элементов, натурального дерева и голубого мрамора в отделке. Лазурные, океанические и молочные оттенки идеально дополняют скругленными формами неоклассического стиля. Полностью меблированные апартаменты с мебелью на заказ. — Удобства мирового класса на территории комплекса: семейный и infinity-бассейн, дзен-сад, детская игровая площадка, лаунж-зона, бильярд, пространство для йоги, фитнес-зал и многое другое. Инфраструктура района Dubai Islands — стремительно развивающееся комьюнити с уникальным географическим положением: 21 км белоснежных пляжей, яхтенные причалы, отели и гольф-поля сочетаются с близостью к таким достопримечательностям как Burj Khalifa и Dubai Mall. В радиусе 10-15 минут от клубного дома расположено все необходимое для повседневного быта: школы New Academy, Toledo, госпиталь Al Kuwait, торговые центры One Deira Mall, Century Mall. Особенности расположения Острова с материком соединяет архитектурное чудо 21 века — новый мост Infinity Bridge, переходящая в одноименное шоссе. До ключевых районов Дубая получится добраться за 15-25 минут — например, до Downtown и Business Bay. До центра Шарджи можно доехать за 30 минут. До Dubai International Airport дорога займет 18 минут.