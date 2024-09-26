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Baystar by Vida by Emaar

44/2, Al Khaleej Street, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 67 м² до 269 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 571 740 $от 7 668 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При сдаче объекта
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность23
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
67
571 740
8 454
2 спальни
113
871 222
7 668
3 спальни
158
1 334 059
8 442
4 спальни
269
3 076 504
11 419
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Морская жемчужина на побережье Персидского залива. В проекте Baystar by Vida современная эстетика гармонично сочетается с приморской атмосферой. Клубный дом предлагает апартаменты от 1 до 4 спален для тех, кто ценит комфорт и курортный стиль жизни. Ключевые особенности — В интерьере использованы натуральное светлое дерево, бронзовые детали и текстурные панели. Палитра терракотовых, кремовых и землистых оттенков подчеркивает изысканный дизайн. Все лоты оснащены панорамными окнами и террасами. — Фирменные удобства включают крытый и открытый тренажерные залы, студию йоги, infinity-бассейн, детскую игровую площадку, ландшафтные сады, зону барбекю и торговые бутики. — Инфраструктура комьюнити: Marina Promenade с магазинами и ресторанами, яхт-клуб мирового класса, уникальные павильоны и пятизвездочные отели. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен в престижном сообществе Rashid Yachts & Marina, откуда легко добраться до основных магистралей Sheikh Rashid Road и Al Mina Road. Путь до Dubai Frame займет 12 минут, до исторического района Al Shindagha Heritage и Burj Khalifa — 19 минут, до Dubai Marina и Palm Jumeirah — 30 минут. Dubai International Airport находится всего в 20 минутах на транспорте.

Локация

На карте
44/2, Al Khaleej Street, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Средняя школа3 км
Магазин3 км
Метро3 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Набережная

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
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Новости о проекте

  1. Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду
    Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду24.04.2025
  2. Любителям шопинга: топ-3 торговых центра Дубая и недвижимость рядом с ними
    Любителям шопинга: топ-3 торговых центра Дубая и недвижимость рядом с ними31.10.2024
  3. Лучшие районы Дубая для инвестиций. ТОП-5 перспективных проектов
    Лучшие районы Дубая для инвестиций. ТОП-5 перспективных проектов26.09.2024
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