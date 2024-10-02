Каталог
Azizi Wares

4, S218 Street, Jabal Ali Industrial Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 30 м² до 94 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 151 123 $от 4 245 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
  Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
30
151 123
4 974
1 спальня
49
212 934
4 341
2 спальни
94
400 272
4 245
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Малоэтажный жилой комплекс в Jebel Ali. В ЖК Azizi Wares объединены современный архитектурный стиль, изысканные интерьеры и первоклассная инфраструктура. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах, панорамными окнами, балконами. - На территории комплекса расположены: раздельный тренажерный зал, детская игровая площадка, бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона и др. - В распоряжении резидентов просторная парковка. Преимущества расположения Расположение вблизи шоссе Sheikh Zayed Road обеспечивает отличную транспортную доступность к основным локациям города. На расстоянии 8 минут находится станция метро Life Pharmacy Metro. Также за 8 минут можно добраться до выставочного комплекса Expo City и до тематического парка развлечений Dubai Parks & Resorts. Дорога до торгового центра Ibn Battuta Mall займет 13 минут, до районов JLT, Dubai Marina и JBR – 18 минут, до Burj Khalifa – 25 минут. Путь до Al Maktoum International Airport составит 18 минут.

Локация

На карте
4, S218 Street, Jabal Ali Industrial Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Район Джебель-Али

Дубай
Jebel Ali — промышленный район в юго-западной части Дубая и крупнейший порт на Ближнем Востоке. Здесь есть все необходимые объекты жилой инфраструктуры и развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет профессионалам, молодым специалистам, инвесторам, экспатам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Аэропорт20 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

