Описание

Многофункциональное здание смешанного типа Azizi Gabriel в новом развивающемся городском кластере Jebel Ali Downtown. Проект предлагает как жилые пространства, так и коммерческие помещения. Ключевые особенности – Светлые апартаменты с панорамными окнами и урбанистическими видами. – Богатая внутренняя инфраструктура комплекса включает в себя: бассейны для взрослых и детей, раздельные тренажерные залы для мужчин и женщин, игровой лаунж и кинотеатр под открытым небом. – На территории продумана круглосуточная система безопасности. Преимущества расположения Благодаря прямому въезду на Sheikh Zayed Road из комплекса легко добираться до главных точек города. Дорога до Expo City и Dubai Parks & Resorts занимает примерно 10 минут. За 15 минут можно доехать до Dubai Marina / JBR и Ibn Battuta Mall. Downtown Dubai находится в 25 минутах езды, а DWC Airport – в 18 минутах.