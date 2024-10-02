Каталог
Azizi Gabriel

4, S218 Street, Jabal Ali Industrial Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 30 м² до 101 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 153 574 $от 3 290 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
20%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Площадь участка2900 м²
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания60.3 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
30 – 43
153 574 – 173 179
4 009 – 5 012
1 спальня
55 – 84
230 905 – 278 012
3 290 – 4 141
2 спальни
101
432 403 – 433 764
4 245 – 4 258

Описание

Многофункциональное здание смешанного типа Azizi Gabriel в новом развивающемся городском кластере Jebel Ali Downtown. Проект предлагает как жилые пространства, так и коммерческие помещения. Ключевые особенности – Светлые апартаменты с панорамными окнами и урбанистическими видами. – Богатая внутренняя инфраструктура комплекса включает в себя: бассейны для взрослых и детей, раздельные тренажерные залы для мужчин и женщин, игровой лаунж и кинотеатр под открытым небом. – На территории продумана круглосуточная система безопасности. Преимущества расположения Благодаря прямому въезду на Sheikh Zayed Road из комплекса легко добираться до главных точек города. Дорога до Expo City и Dubai Parks & Resorts занимает примерно 10 минут. За 15 минут можно доехать до Dubai Marina / JBR и Ibn Battuta Mall. Downtown Dubai находится в 25 минутах езды, а DWC Airport – в 18 минутах.

Локация

На карте
4, S218 Street, Jabal Ali Industrial Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Район Джебель-Али

Дубай
Jebel Ali — промышленный район в юго-западной части Дубая и крупнейший порт на Ближнем Востоке. Здесь есть все необходимые объекты жилой инфраструктуры и развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет профессионалам, молодым специалистам, инвесторам, экспатам.
Подробнее

Транспортная доступность

Средняя школа10 км
Магазин500 м
Медицинский центр13 км
Метро700 м
Аэропорт17 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Раздельный бассейн
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

