Aurora by Binghatti

Описание

Престижный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Апарт-комплекс Aurora — это место, где динамичный характер города гармонично сочетается с умиротворенной атмосферой природы. Согласно поэтичному названию, здесь словно загорается свет новой жизни. Ключевые особенности - На территории комплекса расположены: фитнес-центр, зал для медитаций и занятий йогой, детская игровая площадка, отдельный детский бассейн, infinity-бассейн, общественное пространство для работы и отдыха. - Все апартаменты представлены с дизайнерской отделкой в светлых натуральных тонах. Благодаря большим окнам и просторным балконам в помещениях много естественного света. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle — это уютный, тихий район с ухоженными зелеными зонами, прогулочными аллеями и высоким уровнем безопасности. Хорошо развитая инфраструктура и удобное расположение делают комьюнити JVC привлекательным местом для семейной жизни. За 10 минут можно добраться до детских образовательных учреждений JSS International School, Kids World Nursery, Ladybird Nursery и до медицинских центров Aster Medical Clinic, Life Medical Centre, Magnum Family Medical Centre. Преимущества расположения Выезд на одну из главных магистралей Дубая Sheikh Mohammed Bin Zayed Road обеспечивает легкий доступ к знаковым местам города. Dubai Hills Mall находится в 6 минутах пути, знаменитый небоскреб Burj Khalifa – в 17 минутах. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 24 минуты.