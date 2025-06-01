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ГлавнаяЖилые комплексыAurora by Binghatti

Aurora by Binghatti

Samha Residence, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Binghatti Holding LTD
Площадь
от 35 м² до 191 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 708 333 AEDот 8 339 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2025
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность7
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
35 – 46
708 333 – 903 124
19 318 – 19 936
1 спальня
68 – 191
1 168 749 – 1 593 749
8 339 – 17 125
2 спальни
124 – 187
1 933 749 – 2 124 999
11 341 – 15 510

Описание

Престижный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Апарт-комплекс Aurora — это место, где динамичный характер города гармонично сочетается с умиротворенной атмосферой природы. Согласно поэтичному названию, здесь словно загорается свет новой жизни. Ключевые особенности - На территории комплекса расположены: фитнес-центр, зал для медитаций и занятий йогой, детская игровая площадка, отдельный детский бассейн, infinity-бассейн, общественное пространство для работы и отдыха. - Все апартаменты представлены с дизайнерской отделкой в светлых натуральных тонах. Благодаря большим окнам и просторным балконам в помещениях много естественного света. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle — это уютный, тихий район с ухоженными зелеными зонами, прогулочными аллеями и высоким уровнем безопасности. Хорошо развитая инфраструктура и удобное расположение делают комьюнити JVC привлекательным местом для семейной жизни. За 10 минут можно добраться до детских образовательных учреждений JSS International School, Kids World Nursery, Ladybird Nursery и до медицинских центров Aster Medical Clinic, Life Medical Centre, Magnum Family Medical Centre. Преимущества расположения Выезд на одну из главных магистралей Дубая Sheikh Mohammed Bin Zayed Road обеспечивает легкий доступ к знаковым местам города. Dubai Hills Mall находится в 6 минутах пути, знаменитый небоскреб Burj Khalifa – в 17 минутах. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 24 минуты.

Инфраструктура

На карте
Samha Residence, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр900 м
Аэропорт35 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Медицинский центр
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