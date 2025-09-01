Каталог
О сервисеБлог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяЖилые комплексыApex by Binghatti

Apex by Binghatti

Ajyad, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Binghatti Holding LTD
Площадь
от 37 м² до 40 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 696 999 AEDот 18 170 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2025
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность44
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
37 – 40
696 999 – 730 999
18 170 – 18 711

Описание

Оазис сдержанной роскоши в Jumeirah Village Circle. В комьюнити гармонично сочетаются природа, просторные парки и уютные дома, что создает прекрасные условия для счастливой и безмятежной семейной жизни. Эксклюзивный жилой комплекс Apex — идеальное место для тех, кто ценит уют и изысканность. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с просторными балконами и дизайнерской отделкой высококачественными материалами. - Резидентам комплекса будут доступны: фитнес-центр, теннисный корт, место для медитаций и занятий йогой, детская игровая площадка, бассейны для детей и взрослых, общественное пространство для работы и отдыха. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle – динамично развивающийся район Дубая. Застройка этой части города проектируется по кругу, что создает атмосферу тихого закрытого сообщества. Комьюнити полностью обустроено для комфортной жизни. Здесь расположены ухоженные зеленые зоны, живописные прогулочные аллеи, развитая инфраструктура, обеспечен высокий уровень безопасности. На расстоянии 5-10 минут находятся детские образовательные учреждения JSS International School, Kids World Nursery, Ladybird Nursery и медицинские центры Aster Medical Clinic, Life Medical Centre, Magnum Family Medical Centre. Преимущества расположения Проект находится вблизи дороги Dubai Alkhail Road, по которой за 20 минут можно добраться до Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall, за 15 минут – до Global Village и IMG Worlds of Adventure. Путь до аэропорта Dubai International Airport займет 25 минут.

Инфраструктура

На карте
Ajyad, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр850 м
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей
КаталогКарта