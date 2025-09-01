Apex by Binghatti

Описание

Оазис сдержанной роскоши в Jumeirah Village Circle. В комьюнити гармонично сочетаются природа, просторные парки и уютные дома, что создает прекрасные условия для счастливой и безмятежной семейной жизни. Эксклюзивный жилой комплекс Apex — идеальное место для тех, кто ценит уют и изысканность. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с просторными балконами и дизайнерской отделкой высококачественными материалами. - Резидентам комплекса будут доступны: фитнес-центр, теннисный корт, место для медитаций и занятий йогой, детская игровая площадка, бассейны для детей и взрослых, общественное пространство для работы и отдыха. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle – динамично развивающийся район Дубая. Застройка этой части города проектируется по кругу, что создает атмосферу тихого закрытого сообщества. Комьюнити полностью обустроено для комфортной жизни. Здесь расположены ухоженные зеленые зоны, живописные прогулочные аллеи, развитая инфраструктура, обеспечен высокий уровень безопасности. На расстоянии 5-10 минут находятся детские образовательные учреждения JSS International School, Kids World Nursery, Ladybird Nursery и медицинские центры Aster Medical Clinic, Life Medical Centre, Magnum Family Medical Centre. Преимущества расположения Проект находится вблизи дороги Dubai Alkhail Road, по которой за 20 минут можно добраться до Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall, за 15 минут – до Global Village и IMG Worlds of Adventure. Путь до аэропорта Dubai International Airport займет 25 минут.